Gregorio Pérez jamás pensó que su edad sería un impedimento para ejercer su labor como técnico. Y es que, en medio de la pandemia Covid-19, se puso en tela de juicio el regreso del técnico de 72 años a nuestro país para tomar las riendas de Universitario por ser parte de la población de riesgo. Incluso, el uruguayo no titubeó y aseguró que acataría la disposición del Gobierno.

“Corro mis riesgos. Si se resuelve que por mi edad yo no tengo que estar, eso no quiere decir que no funcione el fútbol ni el club Universitario de Deportes. Voy a ser consciente de eso y voy a desear lo mejor. Pero tengo mis expectativas de regresar”, señaló días atrás el técnico crema. Sin embargo, el Gobierno le dio una luz de esperanza a la institución crema para seguir contando con los servicios del experimentado entrenador.

Se publicó en el diario El Peruano la Resolución Ministerial N° 099-2020-TR que establece que las personas mayores de 65 años, consideradas de riesgo ante el coronavirus, podrán trabajar de forma presencial, pero suscribiendo una declaración jurada. “Se considera población de riesgo a aquellas que presentan características asociadas a mayor riesgo de complicaciones por Covid-19: personas mayores de 65 años o quienes cuenten con comorbilidades como hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar crónica, cáncer y otros estados de inmunosupresión”. En tal sentido, los que desean trabajar, deberán presentar una declaración jurada al empleador, validado por un médico, señalando que se encuentra en perfecto estado de salud y podrá laborar físicamente en la calle.

PUEDES VER Liga 1 se reanudaría el 15 de julio con estrictos protocolos de sanidad

Universitario deberá gestionar un vuelo para el regreso de Gregorio Pérez a nuestro país. Hay que señalar que el cuadro crema ya busca la manera de que tanto Pérez como los jugadores uruguayos Federico Alonso, Luis Urruti y Jonathan Dos Santos vuelvan a nuestro país para el reinicio de los entrenamientos. Luego deberá tramitar el permiso, bajo declaración jurada, para que el técnico inicie sus labores sin problemas.

Eso sí, en la ‘U’ aseguraron que le darán toda la seguridad para que vuelva a nuestro país. “La administración ya ha establecido algunos contactos y todos están encaminados, aunque todo dependerá también de un calendario para el reinicio de los entrenamientos y de la Liga 1. Por ello, invoco a la FPF a que realice una reunión con todos los clubes para que de una vez se establezca un calendario, bajo el protocolo, y podamos programar el reinicio de los entrenamientos”, señaló el gerente deportivo de Universitario, Francisco Gonzales.

¿Por qué la cancha del Monumental luce en mal estado?

El gerente deportivo de Universitario, Francisco Gonzales, señaló que la administración liderada por Carlos Moreno no puede realizar ningún tipo de mantenimiento a las canchas del Monumental y Campo Mar debido a que la anterior administración aún no hace entrega de las instalaciones.

“La anterior administración tiene el mandato imperativo de coordinar la transferencia a partir del 14 de febrero, sin embargo, eso no ha ocurrido y eso le viene ocasionando serios contratiempos al club”, dijo.