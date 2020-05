Tamil Martino: el medallista que insultó a Martín Vizcarra tras violar cuarentena y luego se disculpó

El nombre de Tamil Martino captó la atención del país entero tras ser capturado por la Policía Nacional al incumplir con la cuarentena y salir a la playa para hacer deporte en medio de la crisis sanitaria que atraviesa el mundo por el coronavirus.

El surfista nacional opacó los logros que obtuvo en su calidad de deportista para protagonizar un bochornoso incidente en el que se atrevió a agredir verbalmente a efectivos policiales y al presidente de La República, Martín Vizcarra.

Tamil Martino, campeón de surf y medalla de plata en los Juegos Panamericanos Lima 2019, fue intervenido el pasado jueves en las playas de San Bartolo sin contar con el permiso de transitar ni la mascarilla obligatoria, sin embargo, la falta que cometió no solo fue desacatar la orden de aislamiento social pues su reacción ante las autoridades generó igual o mayor indignación.

El video que circuló en redes sociales evidenció la prepotente actuación del surfista nacional, quien cuestionó la decisión del mandatario Martín Vizcarra y calificó de “ayayeros” a los efectivos que lo abordaron.

“¿Por qué no se puede hacer (deporte)? Porque un h... que se pone corbata, y dice que es el presidente, no se puede hacer?", expresó Tamil Martino y añadió: “Cuando la ley está mal hecha, hay que buscar la situación para (romperla)... Por eso nadie los aplaude, porque son unos ayayeros".

Tamil Martino se disculpa con Martín Vizcarra

Horas después del acontecimiento, Tamil Martino utilizó sus redes sociales para enviar un extenso mensaje en el que justifica su accionar y señala a los miembros de la PNP provocaron su enfrentamiento.

“Resulta que cuando salí del mar el patrullero que vi en un principio ya se había ido y me encontraba subiendo las escaleras para dirigirme a mi casa. En ese entonces aparece el policía gritando para que me detenga, por mi parte le dije (hay testigos de esto) que me disculpe, que ya estaba entrando a mi casa. Pese a esto, insistía en detenerme y llevarme a la comisaría, por lo que le pedí en reiteradas oportunidades que por favor me dejara abrir la puerta para que mi perro pueda entrar [y yo] ir a la comisaria. Sin embargo, no me lo permitía, lo que empezó a fastidiarme y en ese momento comienza a filmarme sin que yo me diera cuenta”, publicó.

Además, manifestó que no conocía las ordenanzas vigentes, y se dirigió a Martín Vizcarra para disculparse por objetar la determinación de salir de los domicilios a menos que sea por una emergencia o un caso laboral permitido.

“No tenía muy clara las normas que se habían emitido y fue así que llegué a expresarme de mala forma sobre las leyes del país y de nuestro Presidente, a quien le ofrezco mis disculpas, por las palabras que dije en su contra”. “Considero está haciendo su trabajo de la mejor manera posible ante esta pandemia de la COVID-19 que nos afecta a todos”, sostuvo Tamil Martino.

Consecuencias por incumplimiento de Tamil Martino

El efecto de la pésima actuación de Tamil Martino sería hasta seis años de sentencia por infringir la ley de estado de emergencia, además en el parte policial se detalla que deberá asumir la denuncia por violencia y resistencia a la autoridad.

De acuerdo con el abogado Luis Tudela, Tamil Martino podría recibir una drástica sanción debido a las pruebas que demuestran que habría incumplido hasta tres normas en medio de la pandemia del coronavirus.

“Le han abierto proceso, entiendo que va a estar en casa durante el proceso, pero puede llegar una sentencia de seis años y ahí veremos si viene el verdadero arrepentimiento”, expresó a América Hoy.

