Kiara Ortega: “Creo que ni el Presidente Vizcarra sabe que existe fútbol femenino”

Voz de mando, autoridad, determinación y mucho coraje son las características que debe tener una buen defensa central. Sin duda alguna, la capitana de Sporting Cristal, Kiara Ortega, hace gala de ellas. Esta vez salió al frente y criticó que no se tome en cuenta al fútbol femenino dentro de las prácticas deportivas que se reanudaran dentro de poco.

Hace algunos días el presidente Martín Vizcarra anunció que los deportes profesionales tienen luz verde para reanudarse, entre ellos el fútbol profesional peruano en sus dos divisiones: Liga 1 y Liga 2.

En una entrevista al medio digital Los Palos Son Así, la zaguera de Sporting Cristal mostró su incomodidad al ver que el mandatario nacional no tenía en cuenta a las futbolistas y no se pronunciaba sobre el retorno de las actividades para las jugadoras que integran los diferentes equipos a nivel nacional. “Creo que ni el Presidente Vizcarra sabe que existe fútbol femenino” opinó la zaguera sobre lo dicho por el Presidente de la República.

Sin embargo añadió que lo más importante es garantizar la salud de todas las personas involucradas. “Si las 22 jugadoras, más el comando técnico, más las personas que deben estar ahí, no se encuentran 100% protegidas, pues no se debe de jugar. Porque no solo es mi salud, es la salud de las personas que están a mi alrededor"

‘La Kaiser’ como es apodada, señaló que es necesario profesionalizar el fútbol de mujeres: “Si lo ponemos en el papel, ¿Qué te hace profesional? Un contrato, tener derechos, CTS, etc. Pero siempre lo he dicho, para que algo sea profesional se necesita gente que realmente quiera trabajar en ese tema...". También agregó que las mismas futbolistas, los equipos, la Federación Peruana de Fútbol y medios de comunicación son vitales para lograr el objetivo.

Desde el año 2014, Kiara Ortega milita en el equipo femenino de Sporting Cristal. Aparte del fútbol, la defensora central estudia la carrera de comunición y publicidad. En el último campeonato de fútbol femenino, en la zona de Lima, Sporting Cristal jugó la semifinal contra Alianza Lima en la Videna, partido que se decidió desde el punto de penal. Kiara Ortega falló el último lanzamiento.

