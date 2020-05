¡Ya son 27 años! El ‘Checho’ Ibarra recuerda su primer gol en Perú

“Si no me lo decías, no me acordaba”, dice Sergio Ibarra entre risas al ser consultado sobre el primer gol que marcó en la primera división de Perú, el mismo que cumple hoy, sábado 30 de mayo, nada menos que 27 años.

El ‘Checho’ marcó el primero de los 275 goles que anotó en nuestro país jugando por Alianza Atlético de Sullana en una victoria sobre Sporting Cristal. Un gol importante porque significó un triunfo crucial para un equipo que no venía bien, pero además, porque, en sus propias palabras, le “volvió a dar vida”.

“Yo estaba fuera del equipo porque, lamentable, con el profe Amoretti no jugaba. El equipo andaba mal y el profe se tuvo que ir. De ahí llegó el ‘Tano’ Bártolli y yo ya estaba haciendo mis maletas para irme, pero justo esa semana hablé con el ‘Tano’, le expliqué que Amoretti buscaba gente con más experiencia, pero él me dijo que quería verme, que me quede tranquilo y que entrene en la semana”, comienza su relato el popular ‘Manteca’.

“Esa semana, el jueves, hicimos un partido de práctica y me puso en el equipo titular para jugar contra Sporting Cristal, nada menos. Yo me sorprendí porque no había jugado nunca, es la primera vez que salía en lista. Estaba muy nervioso, no dormí el día anterior, no desayuné casi nada ese día”, agregó.

Los nervios recorrían el cuerpo de un futbolista que a los 20 años vivía su primera experiencia en un país del cual ni siquiera había escuchado. Sin embargo, todo desapareció cuando infló las redes por primera vez en la que luego sería su nueva tierra.

"Cuando entré, me enfoqué en lo mío y creo que a los 19', un pase en profundidad me deja solo con Quesada, el arquero de Cristal, y me acuerdo que le pego despacito. La pelota se fue metiendo y yo no sabía si iba adentro o afuera, y cómo es el destino, la pelota como que da una curva y se mete a la orilla del palo. Imagínate la pasión mía, me saqué todo de encima, empecé a correr para todos lados", señaló.

Una vez terminado el encuentro, fue triunfo por 2-0, Ibarra recibió una frase del entrenador argentino Vito Andrés Bártolli que hasta el día de hoy retumba en su cabeza.

"El equipo no ganaba como 8 o 9 partidos, la gente nos insultaba, lo habían sacado al técnico. Ese gol me dio vida, me abracé con todos. Ganamos dos a cero. Llegué al vestuario, yo estaba en un rincón y estaba llorando, se me acerca el ‘Tano’ y me dijo: ‘Llora ahora, porque en todos los demás partidos que hagas goles, no te quiero ver llorar más’”.

El gol es como oxígeno para los delanteros y ese fue una bocanada de aire que le dio vida a quien luego se convertiría en el goleador histórico del fútbol peruano, “Ese gol nunca lo olvidaré, ni lo que me dijo el profe, ni lo que viví ese tiempo que fue muy duro. Ese gol me volvió a dar vida”, sentenció.

