La selección peruana tenía programado debutar en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 a fines de marzo, pero por el coronavirus todo cambió y los partidos se suspendieron hasta septiembre. Ricardo Gareca se ha pronunciado en las últimas semanas con respecto al trabajo que viene haciendo y también se ha mostrado a favor de que se reanude el fútbol peruano.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención en las apariciones del entrenador de la ‘Blanquirroja’ es su brutal cambio de apariencia con una barba predominante y el pelo muy largo. Ante las preguntas por su ‘nuevo look’, el estratega argentino dejó en claro que no cambiará su aspecto hasta que termine el aislamiento.

Ricardo Gareca manifestó que la Liga 1 Movistar debe volver a la acción lo más rápido posible; así como los entrenamientos, debido a que por el cierre de las fronteras y la situación de cada país, no se sabe si podrá contar con los seleccionados habituales que militan en el extranjero en caso se jueguen las Eliminatorias en el mes pactado.

“En un momento dije que no me iba a afeitar hasta que terminara esto. A veces pierdo un poco la noción de los días, creo que vamos 70 y algo ya. Me hablaron mucho de mi barba, pero yo decidí pasar la cuarentena así. Ahora no voy a sacármela hasta que vuelva a mi vida normal, fue creciendo más y más y ya necesito la ayuda de un barbero (risas). Para mí es algo nuevo, nunca la he tenido tan larga”, sostuvo el ‘Tigre’.

Ricardo Gareca dice que no va a cambiar de look hasta que termina la cuarentena. Foto: Captura

Los mismos jugadores de la ‘Bicolor’ también se sorprendieron cuando vieron el look de Gareca e incluso bromearon al respecto. Pese a ello, todos coinciden en que deben seguir enfocados y en buen estado físico para que vuelvan a ser llamados a la selección.

El técnico de 62 años aseguró que si tiene que afrontar el comienzo de las Clasificatorias con solo jugadores del fútbol peruano, no dudará en hacerlo y por eso está atento a los mandatos del gobierno con respecto a la vuelta de la Liga 1.

“Mi generación tiene que estar atenta porque aparecen jóvenes muy talentosos con ideas distintas, muy apasionados y con entrega. La vigencia es fundamental, por eso no me permito descansar”, señaló el entrenador de Perú.