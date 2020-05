Luis Advíncula se confiesa: “En la selección me sentía intocable; cuando volví me sentía avergonzado”

Ricardo Gareca se ha esmerado en dejar claro que ningún elemento de la selección peruana tiene el puesto asegurado. Sin embargo, esta determinación no siempre fue ejercida en el equipo nacional, pues Luis Advíncula confesó que se creyó un “jugador intocable” en la ‘bicolor’.

El lateral de Rayo Vallecano reveló que salir de la lista de convocados durante ocho meses fue una situación difícil de asumir, más cuando se consideraba una pieza fundamental para el funcionamiento de la blanquirroja.

“Estar fuera de la selección peruana fue bastante duro, yo estaba feliz de volver luego de ocho meses pero me sentía avergonzado”, enfatizó ‘Bolt’ en una entrevista a Romina Antoniazzi para los canales oficiales de Sporting Cristal.

Luis Advíncula se refirió a su ausencia por ocho meses en la selección peruana. | Foto: GLR

Sin embargo, Luis Advíncula reconoció que eso lo ayudó para dejar de lado la soberbia y llevar su carrera con humildad y esfuerzo para superar al titular de la banda derecha de la selección peruana de ese entonces, Aldo Corzo.

“Me costó demasiado, yo aprendí mucho. Fue mi etapa de hue... de creerme el indiscutible, el intocable. Tú mismo te vas poniendo en los lugares y la vida te enseña lo que es correcto o no. La pasé horrible esos ocho meses fuera y gracias a Dios que volví. Ahora trato de no cometer el mismo error que me llevo a estar fuera de la selección. Yo aprendí y mucho”, agregó el exjugador de Cristal.

Asimismo, señaló que Paolo Guerrero y Yoshimar Yotún son los únicos elementos que podrían tener un lugar asegurado en el equipo dirigido por Ricardo Gareca. “Los únicos que se pueden sentir fijos son Paolo y Yoshi. Ellos dos son los únicos, los demás no nos podemos sentir fijos en la selección peruana”, finalizó Luis Advíncula.

