Raúl Ruidíaz lució nuevo “look” en las prácticas del Seattle Sounders

Raúl Ruidíaz volvió a los entrenamientos con el Seattle Sounders, días atrás, bajo un estricto protocolo de sanidad que cumple a cabalidad, luego de que el Gobierno norteamericano y autoridad de salud pública del estado de Washington aprobaran la reanudación de entrenamientos en medio de la pandemia del coronavirus.

El delantero peruano trabaja en las instalaciones del club bajo las indicaciones del comando técnico y ya ha realizado trabajos con balón, pero sin duda alguna lo que más ha llamado la atención de los hinchas de su equipo es el nuevo look de la ‘Pulga’.

PUEDES VER: FPF no considera invalidar el Torneo Apertura para iniciar nuevamente la Liga 1

Raúl Ruidíaz: nuevo 'look'

Ruidíaz es uno de los peruanos en el extranjero más destacado, cumpliendo una labor importante en la MLS y siendo pieza clave en el Seattle Sounders, club donde es goleador. No obstante, hoy no da que hablar por sus goles, sino por haber dejado atrás el cabello corto y rubio.

El peruano se presentó a las prácticas con el cabello largo, dejando al descubierto los cambios en su aspecto físico durante la cuarentena, causando sorpresa entre sus compañeros e hinchas que no dudaron en enviarle algunos comentarios por redes sociales.

Raúl Ruidíaz: nuevo 'look'

Muchos de ellos aseguraron que si no se sacaba el tapabocas, no lo reconocían, mientras que otros dijeron que el "look" no importa siempre y cuidando siga marcando goles.

Como se recuerda, la MLS cerró sus operaciones el 12 de marzo, con dos jornadas transcurridas de la temporada 2020, debido a la pandemia de coronavirus. Posiblemente su regreso sea oficializado para fines de junio, en una competencia de estilo torneo en Orlando, Florida.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.