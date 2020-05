Advíncula se luce en entrenamiento del Rayo con soberbio golazo [VIDEO]

Luis Advíncula continúa demostrando que la calidad sigue intacta en el Rayo Vallecano pese a la suspensión del fútbol en España provocada por la pandemia.

El lateral nacional volvió a brillar en los entrenamientos del cuadro de Vallecas con un golazo, provocando el asombro de sus compañeros y cuerpo técnico.

Advíncula espera estar a tope para el regreso de las actividades deportivas y no perderse una nueva convocatoria a la selección peruana, que dirige el argentino Ricardo Gareca.

Luis Advíncula: “En la selección me sentía intocable; cuando volví me sentía avergonzado”

Luis confesó que salir de la convocatoria de Ricardo Gareca por varios meses le sirvió para dejar de sentirse seguro en la selección peruana.

“Estar fuera de la selección peruana fue bastante duro, yo estaba feliz de volver luego de ocho meses, pero me sentía avergonzado”, contó ‘Lucho’ en una entrevista a Romina Antoniazzi.

Asimismo, Advíncula reconoció que eso lo ayudó para dejar de lado la soberbia y llevar su carrera con humildad y esfuerzo para superar al titular de la banda derecha de la Bicolor de ese entonces, Aldo Corzo.

“Me costó demasiado, yo aprendí mucho. Fue mi etapa de hue..., de creerme el indiscutible, el intocable. Tú mismo te vas poniendo en los lugares y la vida te enseña lo que es correcto o no. La pasé horrible esos ocho meses fuera y gracias a Dios que volví. Ahora trato de no cometer el mismo error que me llevo a estar fuera de la selección. Yo aprendí y mucho”, subrayó el exfutbolista de Sporting Cristal.

