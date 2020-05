Ministro de Salud sobre la Liga 1: “En 48 horas debemos tener resueltos unos temas con la FPF”

El fútbol peruano vio la luz el fin de semana pasado cuando el presidente de la Repúblico se refirió sobre su regreso y luego lo esclareciera en un decreto supremo. Sin embargo, las autoridades deportivas no se pronunciaron al respecto y tampoco hablaron sobre la vuelta de los entrenamientos o la fecha de la reanudación de la Liga 1 Movistar 2020.

El ministro de Salud, Víctor Zamora, ofreció una entrevista a RPP en la cual precisó que su cartera se encuentra en constante conversación con la Federación Peruana de Fútbol, y que solamente falta ultimar ciertos detalles para que se haga oficial el retorno del campeonato nacional.

Cabe mencionar que no solamente el fútbol retornará a la actividad, pues todos los deportes que no sean de contacto también tienen dicha posibilidad, pero deben presentar -si es que no lo hicieron ya- un protocolo sanitario que será evaluado por el MINSA en coordinación con el IPD para su siguiente aprobación.

“En general, los protocolos para el retorno de deporte federado, así como para las actividades recreativas, están siendo evaluados en estos momentos. Una de ellas es la FPF y nosotros debemos tener en 48 horas resueltos un par de temas con ellos para que el retorno sea, como hemos hecho con todas las actividades, seguro y no solo para todos los que practican deporte, sino para todas las personas que están indirectamente involucrados al mismo”, indicó Zamora.

El jefe de la cartera de Salud recalcó que el Estado tiene algunas prioridades además del deporte, pero que se ha tomado con la seriedad del caso para que se cumplan las normas establecidas y proteger a los ciudadanos, en este caso deportistas y comandos técnicos.

“La Federación ha sido respetuosa del difícil momento que atraviesa el país, de las prioridades del Gobierno y de la situación de las personas afectadas. Hemos tratado de contribuir desde nuestra tribuna con apoyo logístico para el transporte del personal médico y sanitario, y promoviendo las recomendaciones hacia la población de respetar las medidas de aislamiento social", añadió.