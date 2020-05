La fiebre de famosa serie de Michael Jordan llegó a la Bundesliga [VIDEO]

The Last Dance, famosa serie dedicada a Michael Jordan, no pasó desapercibida en la Bundesliga. El Wolfsburgo decidió entrar al campo de juego con la misma canción que representaba al histórico equipo del basquetbolista estadounidense, los Chicago Bulls.

Frente a la inhabilitación de hinchas por la pandemia, Wolfsburgo quiso mantenerse motivado previo a su encuentro ante el Frankfurt, por lo que innovaron al momento de pisar el gramado poniendo la melodía ‘Sirius’, misma que utilizaban los Bulls en la NBA.

Sin embargo, no les sirvió en lo motivacional, pues ’Los Lobos’ terminarían perdiendo en el Volkswagen Arena por 2-1, en partido correspondiente a la fecha 29 de la Bundesliga.

En su regreso a la actividad, Wolfsburgo ha registrado dos triunfos y dos derrotas, por lo que necesitarán encontrar un poco más de regularidad en su juego si quieren mantener sus chances de llegar a competiciones europeas la próxima campaña.

Bundesliga: Bayern más líder que nunca

Bayern Múnich superó en todos los aspectos al Fortuna Dusseldorf por la jornada 29 de la Bundesliga. Con un contundente 5-0 le sacó (por el momento) 10 puntos al Borussia Dortmund y afianza su camino hacia un nuevo galardón germano.

Robert Lewandowski se hizo presente con un doblete, Pavard y Davies también hicieron lo propio, mientras Joergenssen fue invadido por la mala fortuna y terminó marcando un autogol.

