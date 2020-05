El coronavirus en Perú está más presente que nunca con 141.779 casos registrados de personas contagiadas y 4.099 fallecidos. Sin embargo, la reactivación económica y social ya ha comenzado y uno de los beneficiados es el fútbol. El Gobierno dio el permiso para que la Liga 1 Movistar vuelva a la acción.

A pesar de que salió el decreto supremo para la reanudación de las actividades deportivas federadas, aún no se ha establecido fecha alguna para el retorno de fútbol peruano. Uno de los más interesados en que sea lo más pronto posible es Ricardo Gareca, quién se quedó en el país desde el inicio de la cuarentena y ha seguido laborando virtualmente con la selección peruana.

Las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022 programadas para marzo se suspendieron y luego fueron anunciadas para la semana del 4 al 8 de septiembre de este año. Sin embargo, ante el caos del mundo con el cierre de fronteras, la ‘Bicolor’ podría afrontar sus primeros partidos con jugadores del certamen local.

Por dicha razón, el ‘Tigre’ ha exigido que el Torneo Apertura se reanude o por lo menos que los equipos vuelvan a los entrenamientos respectivos. Pero, hoy, en Radio Ovación, Gareca admitió que en caso no regrese el fútbol en Perú, tendría planeado regresar a su natal Argentina para ver a sus familiares.

“Estoy analizando volver a mi país, siempre apostamos de quedarnos al lado por cualquier cosa porque pensábamos que iba a reactivarse de todo. De no producirse (el regreso de la Liga 1), no tendría sentido quedarme, necesito estar con mis seres queridos. No vale la pena un sacrificio sin sentido. Espero que esto se vaya solucionando para tomar una decisión”, señaló el argentino.

El técnico del combinado nacional añadió que se encuentra al tanto de los mensajes del mandatario Martín Vizcarra. “Yo nunca me comuniqué con ninguna autoridad, menos con el presidente. El que tiene contacto con él es Agustín Lozano y yo tengo contacto con Lozano”, sostuvo al medio deportivo local.