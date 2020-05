Bayern Múnich vs. Fortuna Dusseldorf EN VIVO desde el estadio Allianz Arena EN DIRECTO ONLINE por ESPN 2 este sábado a las 11:30 a. m. según horario peruano, en la jornada 29 de la Bundesliga. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del partido vía La República Deportes.

Con una mano ya en el título de campeón de Alemania, el Bayern Múnich recibe el sábado al Fortuna Düsseldorf (16º) en la 29ª jornada, mientras que el segundo, Borussia Dortmund, se desplazará el domingo al campo del farolillo rojo, Paderborn.

Este partido responderá seguramente al esquema de la lucha contra David y Golitath. El Fortuna buscará pararse bien atrás y buscar salidas de contragolpe mientras que Bayern estará circulando la pelota y buscando espacios para llegar a la portería.

En ese tipo de partidos un asunto clave es el tiempo que tarde en llegar el primer gol. Cuando tarda en llegar el favorito puede entrar en una fase de desesperación que lo lleve a la precipitación aunque es posible que eso sean menos factible cuando falta la presión del público.

La distancia que lo separa del Fortuna es solo de dos puntos y el antepenúltimo lugar no da la permanencia segura, sino que obliga a jugársela a partido doble contra el tercero de la segunda Bundesliga.

Con información de EFE y AFP

Bayern Munich vs. Fortuna Dusseldorf EN VIVO: posibles alineaciones

Bayern Múnich: Neuer, Pavard, Boateng, Alaba, Davies, Kimmich, Goretzka, Gnabry, Müller, Coman y Lewandowski.

DT: Hans Flick.

Fortuna Düsseldorf: Kastenmeier, Ayhan, Hoffmann, Suttner, Zimmermann, Stöger, Bodzek, Morales, Thommy, Karaman y Hennings.

DT: Uwe Rösler.

¿Cuándo juega el Bayern Munich vs. Fortuna Dusseldorf EN VIVO por internet?

El partido entre Bayern Múnich vs. Fortuna Dusseldorf EN VIVO por la Bundesliga esta pactado para el día sábado 30 de mayo de 2020.

¿En qué canal ver transmisión del Bayern Munich vs. Fortuna Dusseldorf?

Si deseas sintonizar la transmisión del Bayern Munich vs. Fortuna Dusseldorf EN VIVO por la fecha 29 de la Bundesliga, podrás verlo los estos canales de transmisión: ESPN, Movistar+, UniMás, Fox Sports 1.

Bayern Múnich vs. Fortuna Dusseldorf EN VIVO: Canales

- Argentina: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Australia: Kayo Sports, beIN Sports 1, beIN Sports Connect

- Austria: Sky Sport Bundesliga 1, Sky Go

- Bélgica: Eleven Sports 1 Belgium

- Bolivia: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Brasil: ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

- Canadá: Sportsnet World, Sportsnet One, Sportsnet Pacific, Sportsnet Now, Sportsnet West, Sportsnet World Now, Sportsnet East, Sportsnet Ontario

- Chile: Fox Sports 1 Chile

- China: Star Sports China, QQ Sports Live, PPTV Sport China

- Colombia: ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia

- Costa Rica: Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte

- Cuba: ESPNPlay Caribbean, ESPN Caribbean

- Dinamarca: TV3 Sport, Viaplay Denmark, Viasat Ultra HD

- Ecuador: ESPN Play Sur

- El Salvador: Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte

- Francia: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 1, Free

- Alemania: Sky Go, Sky Sport Bundesliga 1

- Honduras: Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte, ESPNPlay Caribbean, ESPN Caribbean

- Internacional: Bayern.tv, Bet365

- Italia: Sky Sport Football, Sky Sport Uno, NOW TV, SKY Go Italia

- Japón: SKY PerfecTV LIVE

- México: FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

- Países Bajos: Fox Sports 1, Fox Sports 4, Fox Sports Go

- Panamá: FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

- Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Perú: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Portugal: Eleven Sports 1 Portugal

- Puerto Rico: ESPN Caribbean, ESPNPlay Caribbean

- Rusia: Матч! Футбол 3, Матч!

- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones

- Suecia: Viasat Sports Premium, Viasat Ultra HD, Viaplay Sweden

- Estados Unidos: UniMás, Fox Sports 1, Foxsports.com, TUDN en Vivo, SiriusXM FC, TUDN USA, Univision NOW, FOX Soccer Match Pass

- Uruguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Venezuela: FOX Play Norte, ESPN Play Sur, Fox Sports Cono Norte

Bayern Múnich vs. Fortuna Dusseldorf EN VIVO: horarios

Bayern Múnich vs. Fortuna Dusseldorf protagonizarán un atractivo duelo este sábado 30 de mayo por la jornada 29 de la Bundesliga. El horario pactado para este cotejo en Perú será a partir de las 11.30 a. m. (horario peruano). Aquí te presentamos la hora de inicio en distintos países:

- Perú: 11.30 a. m.

- Colombia: 11.30 a. m.

- Ecuador: 11.30 a. m.

- Argentina: 1.30 p. m.

- Chile: 1.30 p. m.

- Uruguay: 1.30 p. m.

- México: 11.30 a. m.

- España: 6.30 p. m.

- Francia: 6. 30 p. m.

- Estados Unidos (Miami): 12.30 p. m.

- Estados Unidos (Nueva York): 12.30 p. m.

