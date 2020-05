Medallista panamericano que incumplió el estado de emergencia: “Mis más sinceras disculpas a Vizcarra”

El pasado jueves, Tamil Martino protagonizó un bochornoso incidente al incumplir con la cuarentena y correr tablar en San Bartolo, en pleno estado de emergencia por la crisis sanitaria que generó el coronavirus en Perú.

El surfista nacional, quien alcanzó una medalla de plata en los Juegos Panamericanos Lima 2019, no solo infringió la norma de confinamiento obligatorio, además puso resistencia al ser intervenido con una serie de comentarios en contra de la ley y el presidente Martín Vizcarra.

Tras ser difundida la noticia en diversos medios, Tamil Martino utilizó sus redes sociales para dar su versión de los hechos y justificar su accionar en el bochornoso incidente que trascendió y fue duramente criticado por no contribuir con el aislamiento social obligatorio que se dictó por la propagación del coronavirus en Perú.

“Resulta que cuando salí del mar a las 6:30 a. m. el patrullero que vi en un principio ya se había ido y me encontraba subiendo las escaleras para dirigirme a mi casa, ubicada a pocos metros de la playa; y, en ese entonces aparece el Policía gritando para que me detenga, por mi parte le dije (hay testigos de esto) que me disculpe, que ya estaba entrando a mi casa. Pese a esto, insistía en detenerme y llevarme a la comisaría, por lo que le pedí en reiteradas oportunidades que por favor me dejara abrir la puerta casa para que mi perro pueda entrar [y yo] ir a la comisaria. Sin embargo, no me lo permitía, lo que empezó a fastidiarme y en ese momento comienza a filmarme sin que yo me diera cuenta”, inició la explicación de Tamil Martino.

Además, se dirigió al presidente: “Insisto en ofrecer públicamente mis más sinceras disculpas a Martín Vizcarra, quien considero está haciendo su trabajo de la mejor manera posible ante esta pandemia" de coronavirus en Perú.

Finalmente se dirigió a la población en general y lamentó su reacción con las autoridades; sin embargo, aseguró que fue impulsado por actitud del policía que lo detuvo por cuatro horas en la comisaría.

