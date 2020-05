Alianza Lima venderá mascarillas para ayudar a personal de salud que lucha contra la COVID-19

El coronavirus en el Perú no solo ha afectado a millones de personas, sino también a empresas que han tenido que reinventarse para no quebrar. Las instituciones deportivas no son ajeno a ello, ya que el Club Alianza Lima ha dado a conocer que venderán mascarillas para combatir esta crisis.

A través de un comunicado en sus redes sociales oficiales, Alianza Lima afirmó que tiene como finalidad brindar apoyo al personal de salud que lucha contra el coronavirus en el Perú. Es por eso que por cada diez unidades vendidas, una mascarilla médica será donada al personal de salud.

PUEDES VER Ricardo Gareca está decidido en volver a Argentina si la Liga 1 no se reinicia pronto

“Alianza Lima será el primer club del fútbol peruano que desarrollará esta iniciativa, la cual tendrá además un fin benéfico: por cada diez mascarillas que se vendan, se donará una de uso médico para el personal que lucha día a día contra la pandemia”, se lee en el aviso.

Fecha de lanzamiento, costo y detalles de la mascarilla

“La preventa de barbijos comenzará el 8 de junio vía online a través de la plataforma Juntoz. Costarán S/. 26,90 y se entregarán a domicilio. Cada mascarilla aprovechará la tecnología Coolmask: contará con una capa externa impermeable con resistencia a fluidos; una capa intermedia con tecnología antiviral -de iones de plata- y antibacterial que evita los malos olores, y una capa interna suave de algodón hipoalergénico sin tinte para evitar irritación en pieles sensibles”, agregaron.

La institución ‘blanquiazul’ recalcó que las personas interesadas podrán “elegir su modelo en tallas para adultos y niños”. Además, se indicó en el comunicado que en los próximos días se producirán otras versiones a precios más económicos.

¡Lanzamos nuestras mascarillas blanquiazules! ⚪️🔵



Preventa: 8 de junio



El fin es brindar apoyo al personal de salud que lucha contra el COVID-19, por cada 10 unidades vendidas, 1 mascarilla médica será donada al personal de salud.



Más detalles AQUÍ➡️ https://t.co/73iuiN9ToC pic.twitter.com/NGqrFNBass — Club Alianza Lima (Desde 🏠) (@ClubALoficial) May 29, 2020

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.