La posibilidad sobre la supuesta negociación entre Alberto Quintero y Alianza Lima quedó en el pasado, pues el volante de panameño mantiene su concentración en el club del que se declaró hincha, Universitario de Deportes.

Sin embargo, el elemento fijo en el once de Gregorio Pérez reconoció que sí hubo interés en el archirrival de los merengues, lo cual fue como una motivación, ya que evidenciaba que su desempeño fue resaltante.

“Yo lo tomé a bien porque es otro de los grandes del país. Universitario, Alianza y Cristal son los grandes del Perú, en ese orden. Y cuando vienen por ti eso quiere decir que estás haciendo las cosas bien", expresó Alberto Quintero a Chepe Bomba de Panamá.

Alberto Quintero confesó interés de Alianza Lima. | Foto: GLR

Además, el mediocentro de Universitario contó que Alianza Lima no fue el único interesado en ficharlo, pues un viejo conocido del actual entrenador de la 'U' también hizo una oferta.

PUEDES VER Luis Urruti reveló posible fecha de reinicio de la Liga 1

"Tuve una oferta de Santa Fe de Colombia también, del ‘profe’ Gregorio Pérez que ahora está acá con nosotros. Eso me motiva a seguir esforzándome, a hacer las cosas bien y a seguir creciendo. Porque cuando llegan ese tipo de ofertas uno se motiva para hacer las cosas bien”, expuso el popular ‘Chiquitín’.

Alberto Quintero confesó interés de Alianza Lima. | Foto: GLR

Sin embargo, Alberto Quintero dejó claro que se siente cómodo en las filas de Universitario, pese a la crisis administrativa y las diferencias que se anunciaron con Carlos Moreno. La intención del panameño es alargar el vínculo con la 'U' por mucho tiempo.

“Muy contento porque me ha tocado momentos muy difíciles con la ‘U’, me ha tocado de todo, pero ha sido lindo. Es una institución que me ha acogido muy bien, pero contento porque no es fácil mantenerse en un equipo grande, con tantos años, por el empuje que tiene la hinchada. Ojalá me toque estar más años”, sostuvo el ‘Chiquitín’ Quintero.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.