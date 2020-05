Ramos quiere retirarse en el club que le pague más y Advíncula lo llama “mercenario”

Desde que inició el confinamiento social a causa del coronavirus, un grupo de futbolistas han confesado su hinchaje y revelaron sus ganas de concluir su carrera deportiva en el club de sus amores.

Christian Ramos, actualmente jugador de la César Vallejo, fue sometido a la misma pregunta y contó que no tiene claro su destino, ya que le gustaría terminar su carrera en el equipo que le pague más.

“Me voy a retirar en el equipo que me pague más (risas). No lo he pensado, ahora quiero jugar e César Vallejo e intentar salir campeón, el otro año quiero seguir jugando y no pienso mucho en el club. Soy hincha de Alianza Lima pero no digo me quiero retirar ahí”, declaró Ramos en una entrevista vía Instagram con Fútbol al 100.

Sin embargo, la popular 'Sombra’ no contaba con que Luis Advíncula se sumaría a la transmisión y decidió intervenir a través de los comentarios, tildándolo de “mercenario".

"El dinero es lo único que te importa”, comentó 'Bolt’, a lo que Ramos respondió: “No es así Luchito, qué va a pensar la gente, quiero lo mejor para mi nada más”.

Rayo Vallecano de Advíncula se niega a asistir a entrenamientos

Pese a que el Gobierno español autorizó los entrenamientos grupales a clubes de Primera y Segunda División, Rayo Vallecano se ausentó en la Ciudad Deportiva de la institución tras no llegar a buen puerto la negociación con el presidente del club, luego que este haya aplicado el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en su plantilla.