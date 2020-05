En medio de la incertidumbre que se vive en nuestro país y en el mundo por la expansión de la pandemia del coronavirus, los hinchas de Alianza Lima recibieron una buena noticia. Las últimas semanas se habló sobre la remodelación del estadio de Matute a un nivel europeo, cuyos trabajos se iniciarán el próximo año.

El proyecto del Fondo Blanquiazul es una realidad, pero la periodista Lorena Álvarez parece no estar totalmente de acuerdo con la decisión.

La conducta se declaró hincha de Alianza Lima y no dudó en opinar sobre los cambios del coloso de La Victoria, e hizo hincapié en que prefiere que el coloso ‘blanquiazul’ mantenga su actual infraestructura y argumentó su posición enviando una eventual indirecta al estadio del clásico rival, Universitario.

“A mí me gusta como está, tener un estadio gigante, modernísimo pero vacío y frío, para qué. Prefiero un estadio donde te sientas más cerca, ese calor es rico, por qué vas a perder eso por una modernidad que este momento no se necesita o está justificada, a menos que me digan que los evangélicos quieren volver y quitarnos el terreno”, señaló Álvarez a ‘Renegrones’, para luego dar a conocer las razones por las cuales simpatiza con los colores azul y blanco.

“Me convertí en hincha de Alianza por dar la contra, en mi colegio todos eran de la U. Y mi abuelo me contaba de los jugadores de Alianza Lima como 'manguera’ Villanueva. Él era hincha de Alianza y se me quedó el equipo”, reveló.

Cabe indicar que se estima que la remodelación del Estadio Alejandro Villanueva (Matute) se haga realidad después del Mundial Qatar 2020. El espejo sería el estadio Arena do Gremio de Brasil, el cual cuenta con una capacidad para 60.000 personas.

