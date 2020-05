Juan Reynoso: “Yo nací y crecí en Alianza Lima. Si me necesitan sí me gustaría dirigir el club”

Los años de distanciamiento entre Juan Reynoso y Alianza Lima terminaron, pues el entrenador peruano dejó en claro que todavía guarda mucho cariño al club en el que jugó siete temporadas e inició en el deporte rey.

El actual estratega de Puebla de México aseguró que reflexionó por las palabras en contra del equipo de La Victoria, sobre el que aseguró que no regresaría. "En ese momento, en mi inmadurez, en mi bronca, como jugador dije: ‘No vuelvo más a Alianza'”, sostuvo a Radio Capital.

Hoy, en un nuevo panorama, Juan Reynoso manifestó que se encuentra con la madurez de dirigir a Alianza Lima por los gratos recuerdos que todavía guarda, eso si, aseguró que no se trata de proponerse para el cargo que hoy ocupa Mario Salas.

Juan Reynoso confesó que le gustaría volver a Alianza Lima. | Foto: Archivo

“Si. Si me necesitaran para plasmar muchas cosas que me han tocado vivir dentro y fuera de la cancha. Si, me gustaría, pero obviamente, no depende solo de mí. Tendría que haber gente que quiera esta situación, habría que convencer a la barra que son los más renuentes a que se pueda dar esto. Alianza es un club al que yo le estoy agradecido. No es que me esté ‘regalando’ porque ahora algunos van a decir, ya los conozco, que lo estoy haciendo con todo y moño”, enfatizó.

Asimismo, Juan Reynoso explicó la razón por la que salió de la escuadra blanquiazul en medio de la polémica y con varios calificativos en su contra por haber cruzado la vereda e ir al archirrival de Alianza Lima, Universitario.

“Yo nací y crecí en Alianza. Cometí el error como jugador, con tantas mentiras que se dijeron por parte de la directiva. Yo me fui por un tema económico, pero antes de esa situación, la gente de Alianza Lima había quedado muy mal, pero las ‘leyendas urbanas', hoy dicen otra cosa", comentó el ‘Cabezón’.

