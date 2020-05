FIFA mantiene propósito que Eliminatorias empiecen en septiembre

La paralización del fútbol por el coronavirus fue la principal razón por la que Conmebol decidió aplazar el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022 programadas para marzo. Ahora se tiene previsto que el comienzo del torneo se realice en septiembre, aunque en los últimos días se especuló la posibilidad de que se retrase un mes más.

Es por ello que salió al frente el Director de Desarrollo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Gonzalo Belloso, quien confesó que la FIFA mantiene la idea de que las Eliminatorias se inicien en septiembre, aunque todo se deberá oficializar cuando más cerca se esté de esa fecha pensada.

PUEDES VER Rafael Guarderas confesó que tuvo oportunidad de jugar en Manchester City [VIDEO]

“El calendario de Eliminatorias para el Mundial no es simple de cambiar ya que está coordinado con la FIFA. Por ahora, está planteado comenzar en septiembre como estaba pautado, pero no puedo decir si se va a jugar o no en esa fecha. La idea es respetar el calendario. Después, más cerca de la fecha, se determinará si se puede jugar o no”, señaló a TyC Sports.

De otro lado, Belloso también se refirió a la posible reanudación de las Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. “Nuestra obligación es encontrar el escenario adecuado para que la actividad en las copas vuelva, pero tenemos que analizar la situación de cada país frente a la pandemia y la idea es que se juegue lo antes posible. Va a ser muy difícil, pero estamos haciendo todo lo posible para que suceda”, explicó

El directivo dejó abierta la posibilidad de que ambas copas culminen el próximo año ante la falta de tiempo debido a la pandemia que afecta al mundo. “Si se tienen que terminar el año que viene, tendrá que ser así. También tenemos que ver los calendarios y los torneos de cada país para que se determine la clasificación de las copas del año que viene”, finalizó el director de la Conmebol.