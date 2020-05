Messi sobre el impacto del coronavirus: “Nunca es fácil vivir o trabajar con tanta incertidumbre”

El fútbol español está a poco de reanudarse, pero este regreso no podrá ser como los que se ejercieron antes de la propagación del coronavirus. La estrella argentina Lionel Messi sabe que los deportistas deben alinearse a una vida distinta.

“Nunca es fácil vivir o trabajar con tanta incertidumbre y mucho menos ante una situación tan diferente y excepcional como esta. Todos nos preguntamos cuándo volveremos al trabajo, cuándo volveremos a entrenar y competir. Para cualquier futbolista, mantener la concentración cuando saltamos al campo es fundamental”, sostuvo la ‘Pulga’ para Adidas.

PUEDES VER Gemelas Xioczana y Xiomara Canales dieron positivo a prueba del coronavirus

No obstante, Lionel Messi está concentrado en volver a jugar en LaLiga Santander, aunque reconoce que la ausencia del deporte rey por casi tres meses debido al coronavirus será como empezar con la competencia desde cero, es decir, volver a preparar al equipo.

Lionel Messi se refirió al regreso del fútbol español. | Foto: EFE

“Cuando volvamos a jugar, será como empezar de nuevo. Vamos a tener un tiempo para prepararnos antes de que arranque la competición. Técnicamente será la misma temporada, pero creo que todos los equipos y jugadores lo vivirán de forma diferente”, dijo el argentino.

Además, Lionel Messi enfatizó en sus ganas de estar nuevamente en la canchas pese al nuevo contexto que vive el fútbol. “No podemos pensar en lo que estamos dejando atrás este año. Es mejor pensar en el futuro. Como volver al día a día de los entrenamientos, ver a los compañeros, jugar los primeros partidos. Sin duda, será raro al principio, pero ¡tengo muchas ganas de volver a competir!”.

Lionel Messi se refirió al regreso del fútbol español. | Foto: EFE

En cuanto a su preparación, contó que a pesar de la diferencia de su rutina, se esfuerza por regresar en óptimas condiciones a las filas del Barcelona; asimismo, manifestó que los clubes deben tener entrenamiento previo antes de volver a la competencia.

PUEDES VER Lionel Messi se luce escuchando a Wos tras regresar a los entrenamientos con el Barcelona [VIDEO]

“Aunque ya no juego dos partidos por semana, intento entrenar todos los días y voy haciendo los ejercicios que nos pasan. Pero, obviamente, no tiene nada que ver con entrenar con el grupo y, sobre todo, no tener el ritmo de partidos es lo feo, pero es la nueva normalidad con la que tenemos que vivir. Por eso es necesario que tengamos una preparación antes de competir otra vez”, expresó Lionel Messi.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.