El director técnico de FBC Melgar, Carlos Bustos, se pronunció en contra de un eventual regreso de la Liga 1, reiniciando desde cero los partidos. El estratega argentino manifestó que esto sería injusto para los equipos que tuvieron un buen arranque.

“Nosotros tenemos una postura bien clara, lo que primero quisiéramos es que el torneo siguiera como estaba, pero el problema es la logística de viaje de los planteles y entonces es difícil de poder hacer. Después lo que queremos es que se reactive la actividad y si quieren que todos vayamos a Lima lo hacemos. El torneo debe terminar cómo va porque los equipos que están arriba han hecho los méritos para estar ahí, si tiene que ser en Lima iremos ahí. Nos gustaría no perder la condición de locales, pero estamos en una situación en la que hay que adaptarse”, indicó en conversación con Radio Ovación.

"No veo por qué no seguir el rol que venía sucediendo si se van a jugar dos partidos por semana. Me parecería extraño y erróneo querer arrancar de cero otra vez, no me parece justo que si Alianza Universidad sacó una gran cantidad de puntos tenga que comenzar de cero. “Hay algunos equipos grandes que no arrancaron bien que quieren que comience todo de cero, pero no me parece”, añadió.

Por otro lado, Bustos indicó que su equipo ya está listo para volver a entrenar. “Estuve pendiente de las declaraciones de Ricardo Gareca; no solo las compartimos, creemos que es necesario porque más allá del problema que estamos viviendo ya están dadas las condiciones para que los clubes puedan volver a entrenar en la forma que indican los protocolos. Si se puede empezar a entrenar los primeros días de junio, se puede reanudar el torneo los primeros días de julio”, sentenció.

“Ya llegamos a 70 días y lo que hemos vivido es algo totalmente fuera de lo normal, los jugadores nunca tienen más de 30 días parados en el año. Casi todos han manejado la idea de trabajar por medio de la plataforma de Zoom, pero no es lo mismo que trabajar en el campo y por eso hay que irse con cuidado, por eso 30 días es un tiempo prudente para poder arrancar. Nosotros queremos reactivar así como lo manifestó el técnico de la selección”, agregó.

