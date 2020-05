Juan Diego Gutierrez pide ayuda a Martín Vizcarra para ser repatriado desde Bolivia

La propagación del coronavirus dejó a muchos deportistas fuera del país, por lo cual buscan vuelos humanitarios y ayuda del Gobierno para regresar a casa y seguir la cuarentena en Perú.

Tal es el caso de Juan Diego Gutierrez, quien se dirigió al presidente de La República, Martín Vizcarra, para pedir su regreso a la capital peruana, ya que se encuentra en Bolivia, donde militó por el club Oriente Petrolero

“¡Mano un favor! Hay mucha gente que necesita volver al país. Gracias”. “¡Manito! ¿Cómo es con la vuelta a casa? ayúdanos con eso ‘porfa’, gracias”, escribió el exjugador de Universitario de Deportes y Sport Boys.

Twitter de Juan Diego Gutierrez.

El volante de 28 años llegó al país del altiplano en enero de este 2020 luego de firmar contrato con el equipo de Santa Cruz de la Sierra; sin embargo, la propagación del coronavirus impidió que el contrato se extienda y optaron por terminar con el vínculo.

PUEDES VER Claudio Pizarro regresó a los entrenamientos del Werder Bremen tras cumplir con cuarentena

“Comunicamos a todos los socios e hinchas de nuestro club, que el jugador Juan Diego Gutierrez se despide de nuestra institución al haberse cumplido su contrato. El directorio en nombre de todo el pueblo orientista le desea el mejor de los éxitos en su carrera deportiva y un feliz retorno a su país de origen en cuanto las autoridades lo permitan”, informó el club, mientras que ‘Guti’ se despidió de la afición días previos a pedir ayuda a Martín Vizcarra.

“Desde que llegué sentí el cariño de la gente y la responsabilidad de representar a tan importante institución. Fue un paso corto, pero intenso. Me habría encantado poder haber estado más tiempo y poder darle al hincha todo lo que realmente puedo dar, pero la coyuntura que vivimos no me lo permitió. Gracias a todos y fue un orgullo grande vestir su camiseta”, sostuvo Juan Diego Gutierrez.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.