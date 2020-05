Tres meses de cuarentena, tres días de viaje, tres países en escala. La angustia que sintió la voleibolista peruana Carla Rueda mientras pasaba la cuarentena en Rumania se convirtió en alegría al pisar tierra peruana. Ahora, debe esperar dos semanas más para el esperado reencuentro con el motivo de su largo periplo, su madre.

¿Cómo te avisan que la liga rumana se suspende?

Yo llego en Enero, jugaba la Liga Rumana y se paró en marzo con todo este tema del coronavirus. Al principio nos dijeron que se iba a hacer una pausa, pero luego ya nos mandaron un documento rompiendo el contrato y diciendo que la temporada había terminado.

¿Cuál fue tu reacción al saber de la paralización?

Yo pensé: ¿Y ahora qué hago? Estoy en un país que no es el mío y ya se había dicho en Perú que se cerraban fronteras. Es ahí donde yo me inscribo en el consulado peruano en Rumania para regresar y a esperar que se levante la cuarentena, algo que hasta ahora no sucede. Con cada ampliación de dos semanas de cuarentena yo me volvía más loca. Solo me quedaba esperar lo del vuelo humanitario que para Rumania era complicado porque no habíamos muchos peruanos.

¿Cómo pasabas la cuarentena en Rumania?

Estuve casi tres meses en cuarentena. Estaba en la Villa Universitaria del club, pero no podía hacer nada, no podía salir porque allá la pandemia se complicó y había cuarentena total. Todo lo que era alimentación tenía que correr por nuestra cuenta.

¿Cómo emprendes el viaje de regreso?

El consulado ya sabía de mi situación, aparte que yo los llamaba a cada momento. Pero me ayudó mucho salir en los medios; la embajadora de Perú en Rumania, María Echeverría, y el presidente del IPD, Gustavo San Martín, me ayudaron mucho porque no había vuelo humanitario directo de Rumania, yo salí de Turquía, ahí se trabajó de la mano con la Embajada en ese país.

¿Qué tan largo resultó el viaje?

Primero salí de Rumania por la frontera con Bulgaria, después a Turquía y luego hacia Colombia para finalmente llegar a Perú. Fue un viaje de casi tres días, ni con la selección había hecho viajes tan largos.

¿Dónde te encontraste con Ángela Leyva?

Nos encontramos en Turquía. Ella debía salir antes, pero su vuelo se retrasó porque esperaron a que se llene con otras personas que también necesitaban un vuelo humanitario. Algunos de Dubai, otros peruanos desde Rumania y colombianos que vinieron en el mismo vuelo.

La travesía con final feliz de Carla Rueda.

¿Dónde te encuentras en este momento?

Tengo que pasar dos semanas de cuarentena antes de ir a mi casa. Estoy en el hotel Inkari de San Isidro y estamos muy bien. Hay que explicarles a muchos peruanos que luego de tomar el vuelo humanitario, hay que pasar una cuarentena y que tal vez no podamos tener muchas comodidades, pero debemos ser agradecidos porque nos están dando alimentación y un lugar donde estar antes de llegar a casa. Aquí nos están tratando muy bien y hay que reconocer su labor porque ellos también se arriesgan.

¿Cómo tomó tu mamá la noticia de tu regreso?

Feliz, empezó a gritar y saltar. Agradeciendo a Dios y a todos los que nos han apoyado. Ella era mi motivación principal para regresar porque estaba sola y es de una edad de riesgo.

¿Ya han hecho planes para el reencuentro?

No hemos conversado sobre eso porque quiero que sea una sorpresa. No le voy a avisar el día, felizmente tengo llave de mi casa y voy a grabar el momento.

¿En el ámbito deportivo hay novedades?

No cierro ninguna puerta, pero mi prioridad era venir a Perú a cuidar a mi mamá. Yo estoy hablando con unos clubes, pero aún es muy complicado, ahorita estoy tranquila y feliz por regresar a mi país. El tema deportivo lo dejo abierto, ahora lo más importante es la salud.

¿Qué mensaje le dejas a otros peruanos que también quieren regresar?

Que tengan fe, que no dejen de contactar a las embajadas, que es complicado, pero que sigan insistiendo y no pierdan las esperanzas porque van a tratar de repatriar a todos los peruanos. Sin embargo, deben tener en cuenta que se trata de un vuelo humanitario. Algunos piensan que el Estado manda el avión para que uno venga. Es un vuelo en el que cada uno paga su pasaje, obviamente es menor de lo que te puede salir en una aerolínea y cuenta con el apoyo de las embajadas. Yo, felizmente ya sabía cómo era, pero hay algunos que no sabían.

