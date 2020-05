AEW fue tendencia en todo el mundo el sábado anterior debido a que se llevó a cabo el Double or Nothing 2020. Hoy miércoles 27 de mayo se realizó el capítulo semanal en TNT con todas las incidencias del evento PPV y la empresa volvió a sorprender a los fanáticos. FTR confirmó los rumores.

Cash Wheeler y Dax Harwood, conocidos como The Revival en WWE, debutaron oficialmente en AEW en una de la llegada más importante del año en la división en parejas. Los ahora llamados F*ck The Rest (FTR) arribaron al Daily’s Place de la ciudad de Jacksonville en una impresionante camioneta y sin pensarlo encararon a los Young Bucks.

AEW: FTR confirma su llegada

En la previa, The Elite se enfrentó y venció a Joey Janela y Private Party, pero al final Matt Hardy ayudó a Marq Quen a salir del escenario porque parecía que se había lesionado. Mientras Matt Jackson y Nick Jackson continuaban celebrando el triunfo The Butcher & The Blade saltaron la barricada y atacaron a los Bucks.

Fue en ese momento en que un carro desconocido entró al establecimiento y de ahí descendió FTR. Wheeler y Harwood subieron al ring y se pusieron frente a los excampeones mundiales en parejas de AEW, pero esta vez estaban de su lado. Es así que se deshicieron de Butcher y Blade con sus mortales movidas.

Sin embargo, al parecer solo fue una tregua o alianza momentánea, pues es conocido sus deseos por enfrentarse y demostrar que equipo es el mejor del mundo. Cabe mencionar que como The Revival, conquistaron WWE y fueron campeones en parejas de todas las divisiones: RAW, SmackDown y NXT.

“Teme la revuelta. A la mie… el resto. Esto es Por la revolución. (Fear The Revolt. F**k The Rest. This is For The Revolution. FTR)”, fueron las palabras de Dax Harwood en una entrevista en los vestidores, la cual claramente estaba dirigida a Vince McMahon, pues él y su compañero tuvieron una mala salida de WWE.