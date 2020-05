Universitario: falleció Raúl Dreyfus exarquero que campeonó al lado de Lolo Fernández.

Universitario de Deportes perdió este martes a un icono de su historia, el exarquero Raúl Dreyfus dejó de existir a los 94 años de edad. El también investigador y periodista deportivo falleció en el Instituto del Corazón de EsSalud, donde había sido internado la última noche al sufrir un colapso cardíaco.

Dreyfus defendió el arco del equipo ‘crema’ a finales de los años 40 logrando un título nacional. En esa etapa tuvo como compañero a ‘Lolo’ Fernández, que años después se convirtió en el máximo ídolo del club.

Universitario se despidió de su exgolero con un sentido mensaje publicado en sus redes sociales.

“Lamentamos comunicar el sensible fallecimiento de Raúl Dreyfus Arévalo, exarquero de Universitario (1947-1951), campeón nacional (1949) y reconocido periodista peruano. Nuestras condolencias a la familia y amigos. ¡Descansa en paz, Don Raúl!”.

Dreyfus también fue compañero de otras glorias que vistieron la indumentaria ‘crema’ como Toto Terry, Da Silva, Gasco, Gago, Rufino Valdiviezo, Gilberto Torres.

Años atrás reveló cómo era ‘Lolo’ en su etapa de futbolista. “La humildad y sencillez que tenía ‘Lolo’, no obstante, ser un ídolo en la 'U' y ser la máxima figura del fútbol peruano. No solo por lo que hacía, sino por su forma de jugar, él sudaba sencillez y humildad, cosa que no se ve en los jugadores actuales”, dijo para El Bocón.

Como futbolista también vistió las camisetas de los clubes Atlético Chalaco y Association Chorrillos. Cerró su ciclo como deportista de alta competición en 1957 para dedicarse a tiempo completo al periodismo.

En su nueva faceta no solo se especializó en fútbol, el vóley también fue su otra pasión tras el micrófono. Esto le abrió muchas puertas y lo hizo viajar para seguir desde cerca la información deportiva.

