Sergio Peña ocupa el primer y segundo lugar del top 5 de los mejores goles del Emmen

Sus golazos quedaron impregnados en la retina de la prensa holandesa. Sergio Peña destacó en la última temporada de la Eredivisie de Holanda con la camiseta del Emmen FC. En dicha etapa se encargó de marcar dos goles de gran categoría, los mismos que ahora lideran el top 5 creado por Fox Sports.

El mencionado canal deportivo en su edición holandesa recurrió a sus archivos para elegir los mejores cinco goles que marcó el Emmen en la última temporada. En Twitter compartieron su recuento y dos de ellos le pertenecen al volante de la selección peruana.

“Cinco éxitos maravillosos de FC Emmen. ¡Sergio Peña se lleva el pastel!”, tituló la cuenta de Fox Sports en la red social.

El gol de Peña que lidera el ranking fue aquel agónico 2-1 que firmó ante Fortuna Sittard. El peruano le terminó dando el triunfo a su equipo tras una magnífica mediavuelta desde fuera del área.

La conquista que se sitúa en el segundo lugar se produjo en el empate 3-3 ante Feyenoord. Aquella vez Sergio Peña sacó un disparo cruzado imposible para el golero rival.

Sergio Peña reveló el inicio de la Eliminatorias

Hace unos días el volante de la selección peruana confirmó que el comando técnico le había mencionado que de todas maneras las Eliminatorias a Qatar 2022 empezarán en setiembre, pese a la pandemia de coronavirus.

“Me he reunido con el comando técnico y con seis jugadores para hablar que ya se vienen los partidos de la selección en setiembre, así no estemos jugando en los equipos y los torneos no inicien. Está confirmado que las Eliminatorias inician en setiembre”, señaló Sergio Peña.

El futbolista de 24 años de edad también señaló que esta temporada es la mejor desde su arribo a Europa. “Sin duda este año ha sido mi mejor temporada en Europa. Hasta ahora, mi futuro lo veo en el Emmen”, declaró para Movistar Deportes.

