Roberto Silva, presidente de la Agremiación de Futbolistas, se refirió al caso del Deportivo Binacional, club que optó por aplicar la suspensión perfecta de labores a su plantel de jugadores. El también exfutbolista criticó la forma en que se dieron las negociaciones entre dirigencia y plantilla.

“En el caso de Binacional, no hay documento del Ministerio que acredite esa suspensión inscrita. El problema con Binacional y se lo dije al presidente ha sido el manejo, ha sido paupérrimo desde el punto de vista de cómo afrontar una situación como esta en el club. El futbolista tiene un espíritu muy solidario, no es una situación como la quieren pintar de que los jugadores no quieren apoyar, es la forma. El trato es el problema, no es un problema de institución sino de personas”, indicó.

Además, Silva señaló que si el tema procede, los futbolistas podrían quedar libres de fichar por otro equipo. “Es factible si se determina la suspensión perfecta”.

El plantel de jugadores de Binacional emitió un comunicado en el que denuncian que los directivos los citaron para una reunión virtual que al final fue solo para presionarlos. Por su parte, el abogado del ‘Poderoso del Sur’ manifestó que la suspensión perfecta está en camino y que solo están a la espera de la respuesta del Ministerio de Trabajo.

Por otro lado, Silva detalló los esfuerzos de la SAFAP por formalizar el fútbol profesional en el Perú. “Todavía no logramos formalizar al 100 por ciento el comportamiento de nuestro fútbol pero estamos en ese proceso y soy optimista. El tema de los dobles contratos es súper crítico, se han ido reduciendo pero es una práctica que persiste lamentablemente. Los jugadores no es que quieran firmar, son proposiciones de los clubes y si bien hay un riesgo de parte del jugador, la responsabilidad le tendría que caer en mucho mayor grado al club, que está usando dinero fuera del presupuesto establecido, hay mucha informalidad”

“Nosotros hacemos campañas todos los años para que no existan dobles contratos y que exijan copia”, agregó.

