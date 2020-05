Gareth Bale se defiende de críticas: “No debería ser un problema que juegue golf”

Gareth Bale es uno de los mejores jugadores del Real Madrid en el último tiempo, pero muchos hinchas ‘blancos’ todavía se resisten a su gusto por el golf y su poca comunicación con la afición.

El galés habló recientemente en el podcast de Erik Anders Lang, revelando no saber por qué jugar golf es un problema para los hinchas del Real Madrid, si incluso lo ayuda a concentrarse y jugar mejor al fútbol.

“No debería ser un problema para mí jugar al golf, pero lo es. Mucha gente tiene problemas con el hecho de que juegue al golf. No sé la razón. Lo he hablado muchas veces y a todo el mundo le parece bien. Especialmente en los medios de comunicación hay esa percepción que debería estar descansando, que puede generar lesiones", inició Gareth Bale.

El delantero del Real Madrid que llegó procedente del Tottenham en el 2014 afirmó que el golf lo ayuda a alejarse del fútbol o de cualquier cosa negativa que esté sucediendo para poder recuperar su mente. Gareth Bale se levanta al día siguiente sintiéndose más fresco y listo para concentrar con el equipo.

“Veo a gente en América, por ejemplo Stephen Curry, que juega la misma mañana de partido. Aquí, si yo juego dos días antes del partido es como ‘¿qué estás haciendo?’”, comentó.

Bale aprovechó para defenderse de las críticas puntualizando que ahora el fútbol solo se trata de resultados y ese es el problema, pues si juega muy bien, pero no marca en cinco partidos la gente dirá que está en un pésimo nivel.

“A los aficionados les gustan los goles, las asistencias, las cosas asombrosas y eso no siempre sucede. He podido jugar horrible, pero he marcado dos goles, eso hace que todos digan ‘gran partido’. La gente puede tener sus propias opiniones, pero mientras que yo sepa que he hecho todo lo posible y que he jugado tan bien como puedo, ya estoy feliz”, concluyó Bale.

