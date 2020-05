La selección peruana que dirige Ricardo Gareca tenía programado disputar las primeras dos fechas de las Eliminatorias a Qatar 2022 el pasado mes de marzo, pero a causa del coronavirus se suspendió todo evento deportivo casi a nivel global.

Percy Prado es un futbolista nacional que se encuentra en agenda del cuerpo técnico de la Bicolor y podría ser una de las sorpresas este 2020.

Percy Prado hablo sobre la selección peruana y Ricardo Gareca. Foto: Facebook Nantes FC

El jugador peruano se desempeña como lateral derecho en el Nantes FC de la Ligue 1 de Francia, país al que llegó muy joven junto a su familia, pero sus padres le inculcaron el amor por el Perú.

“He hablado con Ricardo Gareca, quien me preguntó cuál era mi actualidad en Francia. La verdad, no esperaba que me llame, era como un sueño. Dijo que me está observando permanentemente. Pienso que puedo adaptarme al fútbol de la Selección Peruana”, declaró Percy Prado a Depor.

“Si un emisario de la selección francesa me dijera de algún interés le diría que no, porque ya le di mi palabra a la selección peruana”, añadió el carrilero derecho.

Prado también mencionó a sus futbolistas referentes en la Bicolor. “Para mí, Claudio Pizarro es la mayor referencia que tengo de la Selección Peruana. Acá lo conocen mucho y también Jefferson Farfán. Me dicen: ‘Ah, eres peruano, como Farfán”.

