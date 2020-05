Alejandro Aduviri, abogado del Deportivo Binacional, indicó que el club puneño ya presentó al Ministerio de Trabajo la suspensión perfecta de labores, la cual interpuso a su plantilla de jugadores.

Además, detalló que la dirigencia del ‘Poderoso del Sur’ intentó llegar a un acuerdo de reducción de sueldos con los jugadores, pero que las negociaciones no llegaron a buen puerto.

“El 27 de abril citamos a una videoconferencia, pero no tuvimos una noticia positiva frente a ello. Un segundo intento fue el martes 12 de mayo, se llamó al capitán del equipo, pero tampoco se pudo. Como club no hemos tenido trato directo con los futbolistas, sino a través de sus representantes (SAFAP). Tuvimos una reunión con la Agremiación, transparentamos nuestros ingresos, nuestra propuesta para que ellos puedan evaluarlo, pero lamentablemente ellos no aceptaron”, indicó en entrevista con Radio Ovación.

“Nos remitieron una propuesta, en donde ellos estaban autorizando aplazar los pagos de junio y julio en un porcentaje del 15 % para que nosotros podamos cancelar esas deducciones en octubre y noviembre. Ello quiere decir que no existe la intención del plantel para una reducción de su remuneración”, agregó el abogado.

Por otro lado, relató parte de las dificultades que ha atravesado el club y que los ha obligado a aplicar la suspensión perfecta, entre ellas, el incremento de sueldo a los jugadores.

“Como club por participación en la Copa Libertadores tiene tres millones de dólares, eso es innegable, pero este año nos han abonado el 60 %, y además tenemos 4 partidos pendientes por jugar y hay gastos que van a demandar su participación. Hemos invertidos un millón trescientos mil en iluminación, y lo que queda solo son quinientos mil. Además, hay algunos descuentos de la Conmebol”, señaló Aduviri.

“Del 2019 al presente año, la planilla casi se ha duplicado lo que se les pagaba. Tampoco existe por parte de los jugadores el reconocimiento a esas inversiones que el club está realizando. Es un poco lamentable que se desconozca las inversiones que estamos realizando para el presente año”, añadió.

