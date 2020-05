Uribe sobre su paso por Alianza Lima: “Quise sacar a varios pend… pero hubo dirigentes que se opusieron”

Pocas personas recuerdan el paso de Julio César Uribe al mando de Alianza Lima; sin embargo, el exfutbolista de la selección peruana enfatiza la buena campaña que dejó en el elenco blanquiazul pese a estar apenas dos meses en la dirección técnica.

“Le quiero recordar a los hinchas que yo dirigí Alianza Lima, pero solamente fueron dos meses; tomé al equipo noveno, sucediendo a Ramón Estay, y terminamos primero, empatados con la U”, sostuvo en una transmisión en vivo por Instagram con su hijo Julio Edson.

PUEDES VER Ministro de Salud responde interrogante sobre la fecha de inicio de los entrenamientos de la Liga 1

Además, aseguró que esto podría repetirse, enfatizando los resultados que logró mientras dirigió al cuadro victoriano, en el año 1995, antes de partir hacia México para tomar el equipo de Tecos de la UAG.

Julio César Uribe se refirió a su pasado como entrenador en Alianza Lima: | Foto: GLR

“Si me hice cargo del equipo estando noveno y en dos meses terminó primero, empatado con la U, ¿el trabajo es bueno, no? Entonces ¿por qué no puedo dirigir Alianza? Si acá está el antecedente de que lo tomé noveno y en el definitorio la U nos ganó 1-0 con gol de Roberto Martínez, recuerdo perfecto”, sostuvo.

Asimismo, Julio César Uribe reveló que el motivo principal de su salida de Alianza Lima fue porque no toleró que hayan actitudes antideportivas de los jugadores; sin embargo, no encontró respaldo de la entonces dirigencia.

Julio César Uribe se refirió a su pasado como entrenador en Alianza Lima: | Foto: Archivo

“Yo hubiera seguido pero si modificaba algunas decisiones, porque propuse que se fueran los pend... Se van, dije. ¡Uy! los dirigentes se pusieron. Un dirigente golpeó la mesa y exclamó: ‘¡Eso es lo que necesita Alianza Lima, el cambio!’ Pero era solo uno entre siete. No seguí pero el trabajo fue bueno”, expresó. el ‘Diamante’.

Finalmente envió un fulminante mensaje sobre las críticas que recibió. “Los peruanos no somos menos que nadie pero si tu propia gente molesta y molesta diciendo que eres conflictivo y difícil cuando no lo soy… Yo solo soy un líder que busca que todos sean felices y no unos cuantos; esa es la diferencia”, sentenció Julio César Uribe.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.