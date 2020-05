La WWE ha sido una de las pocas empresas de lucha libre que no ha parado a pesar de la crisis por el coronavirus. Contra todo pronóstico se llegó a hacer WrestleMania 36, pero fue a puertas cerradas y en el Performance Center. Unas de las sorpresas y combates elogiados de aquel evento fue el Boneyard Match, protagonizado por ‘The Undertaker’ y AJ Styles.

El ‘Enterrador’ tiene 55 años y más de tres décadas en el mundo luchístico; por lo que dar un buen espectáculo se le hace cada vez más difícil. Seth Rollins es una de las caras principales de la WWE y en una entrevista opinó sobre el documental The Last Ride, en el que muestran un lado no conocido de ‘Undertaker’, el humano.

Sin embargo, el ‘Arquitecto’ aseguró que, para él, la serie emitida en WWE Network perjudica el personaje del ‘Undertaker’ por más que sea una sensación para los fanáticos. Además, agregó que la icónica superestrella sigue vigente solamente por lo realizado en años anteriores y por todo lo que engloba su figura; no porque funcione.

“'Undertaker' fue muy inteligente. Su personaje y toda esa aura de sobrenaturalidad lo ha hecho en un momento dulce de su carrera. Lo que voy a decir va a sonar raro, pero su personaje no funciona en la actualidad. Si tuvieras 12 años y vieras The Last Ride, tu pensamiento de lo sobrenatural que es el personaje ‘The Undertaker’ se habría arruinado en nada”, manifestó Rollins.

The Undertaker.

De Undertaker a Mark Calaway

“El personaje de ‘Undertaker’ es tan sobrenatural y siempre lo ha sido. Así que ahora que está en este punto de su vida donde está cómodo haciendo la transición fuera del personaje y hacia Mark Calaway, está bien que decida rehuir de su personaje y se vea como un ser humano. A la larga, creo que lo ayudará a pasar a ser él mismo y en su jubilación”, añadió el ‘Mesías’.

Seth Rollins mencionó al posible sucesor del ‘Enterrador’: “Hay casos diferentes y excepciones raras. Por ejemplo, Bray Wyatt me viene a la mente porque es un personaje que viene de una cabeza muy pensante, que va apareciendo poco a poco y siempre consigue captar a la gente por sus acciones. Pero el personaje de ‘The Undertaker’ es sobrenatural y veo difícil que esa idea se vaya de la cabeza de los fans”.