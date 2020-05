Edge se acuerda de Owen Hart: “Era una de las personas con las que soñaba tener un combate”

El nombre de Owen Hart ha sido tendencia en esta última semana debido a que el miércoles pasado se estrenó un documental sobre su vida en el programa Dark Side of the Ring. El canadiense es considerado uno de los más grandes de la historia de la lucha libre e ídolo de varias generaciones como ha sido el caso de Edge, ícono de la WWE.

La ‘Superestrellas Categoría R’ ofreció una entrevista a Inside The Ropes esta semana y no pudo ocultar sus sentimientos al ser consultado sobre el popular Owen, quien falleció repentinamente a los 34 años un 23 de mayo de 1999 en un evento de la extinguida WWF tras caer sobre el ring desde una altura de 25 metros.

Edge vs. Owen Hart

Owen Hart, ídolo de Edge

Owen Hart no solo es una leyenda en su país y en Estados Unidos, ya que su estilo y técnica dentro del cuadrilátero es reconocido alrededor de todo el mundo. Son pocos los luchadores actuales que pueden jactarse de haberlo enfrentado, tal fue el caso del mismo Edge, quien en podcast narra cómo fue este combate en 1998.

“Tenía algo de dolor en la ingle esa noche (WWF In Your House: Breakdown), incluso me vendé la pierna para poder encontrarme mejor, pero estaba completamente emocionado porque había soñado desde el inicio con luchar contra Owen Hart. Era una de las personas con las que soñaba tener un combate”, sostuvo la superestrella de 46 años.

“A veces me sentaba en clase y pensaba ideas para un combate entre nosotros. ‘Owen podría hacer esto, yo lo otro y podríamos hacer eso; o qué pasaría si hiciéramos todo esto’. Así que en el momento en el que tuve la oportunidad de enfrentarme a él tenía muchas ideas en la cabeza. Le presenté varias de ellas y las aceptó. Cuando volvimos al vestuario después de la lucha dijo ‘ha sido muy divertido. He sentido que realmente tuve que luchar’. Fue un gran cumplido y nunca lo olvidaré”, añadió un emocionado Edge.

Edge y la trágica noche de 1999

El multicampeón de WWE manifestó que aún le causa un profundo dolor hablar sobre el falta fallecimiento de su compatriota: “Habíamos dejado el edificio porque no íbamos a salir en el programa. Creo que Luna llamó a Dave (Gangrel) porque estábamos juntos y nos dijeron que fuéramos al hospital. Jeff era el único allí y nos sentamos a esperar. En cierto modo, sabíamos lo que había ocurrido, pero nos quedamos allí sentados durante horas pensando que eso no podía ser real, ¿cómo podría ser verdad algo? Incluso a día de hoy, no parece real”.