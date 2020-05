El fútbol femenino creció a pasos agigantados el 2019, un año en el que universitario rompió todos los récords y se hizo con el título nacional. Cindy Novoa fue la estrella de aquella escuadra y también fue elegida como la mejor jugadora de la temporada. Sin embargo, la situación actual es caótica y sobre todo en el conjunto ‘crema’.

La institución ‘merengue’ pasa por su peor crisis en años y los primeros afectados por la cuarentena establecida por el coronavirus fue el equipo femenil, cuyas deportistas fueron cesadas a fines del pasado mes de abril. Esto ha hecho que las futbolistas de la ‘U’ cuestionen su futuro como es el caso de la volante de la selección peruana, quien es pretendida por Alianza Lima.

Cindy Novoa es la gran figura de Universitario y una de las principales voces del movimiento femenil en el balompié peruano. Ella ha criticado la manera en que se les ha maltratado a las ‘leonas’ y al fútbol de mujeres en el país, e incluso ha dejado en claro que hoy en día no pertenece al combinado ‘estudiantil’.

El viernes pasado el presidente Martín Vizcarra anunció el regreso del fútbol y en el decreto supremo publicado ayer sábado se detalló acerca de la reanudación de varios deportes. Ante esta pequeña luz de esperanza para el fútbol femenino, equipos como Alianza Lima ya han comenzado a moverse en el mercado de pases de cara a un posible comienzo de temporada.

Las ‘blanquiazules’ fueron las subcampeonas de la Zona Lima y en este 2020 su objetivo es el mismo, proclamarse campeonas nacionales, pero para ello deben reforzar sus líneas. La periodista Camila Zapata señaló vía Twitter que la directiva ‘íntima’ habría puestos sus ojos en Novoa ante el caos que vive la ‘U’.

La mediocampista de 24 años podría fichar por Alianza dado la incertidumbre por la que pasa Universitario, que hasta la fecha no se ha pronunciado sobre el conjunto femenino; mucho menos luego de que la administración temporal de Carlos Moreno decidiera aplicar la suspensión perfecta a los hombres, propuesta que fue desechada tras llegar a un acuerdo con el plantel.

“Este triste pedir algo o decir algo, si el fútbol femenino en el Perú no es profesional, es la verdad no tenemos algo que nos respalde, pero déjeme contarles que nosotras nos sentimos profesionales en lo que hacemos así no lo reconozcan y no nos valoren lo suficiente”, escribió Cindy Novoa en sus redes sociales luego del mensaje del mandatario.