Mike Tyson confirma su regreso al ring: “Estoy en la mejor forma de mi vida"

El deseo de muchos amantes del boxeo se hará realidad luego de que Mike Tyson anunciara su regreso al ring, tras 15 años desde su retiro, y en una etapa en la que asegura estar mejor que nunca.

El campeón más joven de peso pesado confirmó que volverá a pelear en el cuadrilátero de forma profesional; sin embargo, esta vez será diferente, ya que principal objetivo es ayudar a los más necesitados.

“Estoy en la mejor forma de mi vida. Dios fue misericordioso conmigo. Peso 104 kilos y me encuentro muy bien. Me estoy preparando para ayudar a aquellos que han sido menos afortunados que yo y lo haré en una pelea con fines benéficos”, enfatizó Mike Tyson a Lil Wayne en su programa de radio Young Money.

Además, dejó en claro de que confía en sus capacidades, lo cual le será beneficioso para su labor de ayuda al sector más vulnerable, en el cual Tyson fue incluido antes de ser un boxeador famoso.

“Ganaré ese dinero y ayudaré a las personas sin hogar y a los adictos. Yo he pasado por eso y sé lo difícil que es. No hay tanta gente que pueda sobrevivir como yo”, enfatizó el popular ‘Iron Mike’.

Asimismo, Mike Tyson fue consultado sobre la revancha que se realizaría en un duelo ante Evander Holyfield, de la cual se vino hablando en las redes sociales durante las últimas semanas.

“No será necesariamente frente a Evander Holyfield”, sostuvo y detalló: “Hay muchas opciones. Muchos quieren participar en esta pelea y estamos haciendo las gestiones necesarias. El contrato debe firmarse dentro de una semana. Y sea cual sea mi bolsa, no me beneficiaré con ella. No ganaré dinero con esta pelea. Mi esposa tal vez porque ella es parte de la organización. Pero mi dinero será donado a las causas que me son queridas”.

