Holanda fue una de las selecciones top de Europa que no clasificó a la última Copa del Mundo, pese a tener un equipo joven y lleno de promesas. En el Mundial de Brasil 2014, la ‘Naranja Mecánica’ llegó hasta las semifinales y culminó en el tercer lugar. Una de las figuras de aquel equipo fue Robin van Persie.

El goleador histórico del conjunto de los Países Bajos fue el capitán de dicha escuadra y consiguió anotar 4 goles en el torneo. Louis van Gaal fue el entrenador de los ‘tulipanes’ en dicha etapa y pese a que actualmente está retirado de la actividad aún los futbolistas lo recuerdan. Ese es el caso del hombre nacido en Róterdam.

El otrora atacante neerlandés, que colgó los chimpunes la temporada pasada, publicó hace poco su autobiografía, donde cuenta varios pasajes no conocidos de su vida como deportista y anécdotas junto a compañeros, clubes y entrenadores. Uno de esos relatos es el de la vez que Van Gaal lo abofeteó.

Van Persie reveló que el incidente ocurrió en el Mundial de Brasil 2014, antes de iniciar la tanda de penales del partido entre Holanda y Costa Rica por el pase a semifinales. “Cuando terminó la prórroga, nos juntamos en la banda y de repente me abofeteó. ¡Bang! Luego con la mano plana me dio unas palmaditas y me dijo enfadado: ‘No vuelvas a hacer eso nunca más’”, señaló.

Robin van Persie contó que Louis van Gaal lo abofeteó en el Mundial de Brasil 2014. Foto: AFP

El mencionado encuentro terminó empatado sin goles (0-0) al termino de los 120 minutos, pero la razón de la cachetada se dio porque antes de que empiece la segunda parte del tiempo extra, el DT holandés le dijo a Van Persie que lo iba a sustituir y este se negó porque quería disparar desde los doce pasos.

“Ahora olvídalo y asegúrate de meter el penalti”, le advirtió Van Gaal al exatacante del Manchester United, quien finalmente no erró y anotó ante el portero Keylor Navas. El resultado quedó 4-3 a favor del combinado naranja y avanzó en el Mundial. El excompañero de Renato Tapia en Feyenoord contó esta anécdota en una entrevista dada la revista local Voetbal International.

