La trayectoria de Claudio Pizarro se hace sentir en el terreno de juego y más de un rival sufrió a la hora de marcarlo. Sobre esto, una revelación salió a la luz ocho años después: el futbolista venezolano Andrés Túnez admitió que le costó detener al ‘Bombardero de los Andes’ cuando la 'vinotinto’ enfrentó a la selección peruana en el Estadio Nacional.

Si retrocedemos en el tiempo hasta setiembre de 2012, Venezuela llegó a nuestra capital por las Eliminatorias Brasil 2014 y con la misión de sumar para mantenerse en zona de clasificación. Aquella vez, el elenco ‘llanero’ se reforzó con Andrés Túnez, un defensa que había logrado el ascenso con el Celta de Vigo en el fútbol español. Se llenó de ilusión por defender los colores de su país; sin embargo, su selección cayó derrotada 2-1.

PUEDES VER Gobierno publicó decreto supremo que permite el regreso del fútbol profesional

De aquella noche, Túnez recuerda un nombre y un número, Claudio Pizarro con la ’14′. El zaguero venezolano le reveló a As que el delantero incaico se ‘paseó’ con él. “Es con quien peor lo pasé. Me hizo sentir un juvenil en un partido de clasificación para el Mundial de 2014. Me comió vivo. Hizo lo que quiso conmigo”.

Claudio Pizarro fue un jugador clave en el gol del empate de Perú cuando aguantó la marca del venezolano y pivoteó para Luis Ramírez. Jefferson Farfán convirtió el 1-1 con una definición ‘criolla’.

Aquel Perú vs. Venezuela culminó 2-1 gracias al doblete de Farfán y significó el segundo triunfo del equipo de Sergio Markarián en las Eliminatorias Brasil 2014.

PUEDES VER Luis Horna responde crítica que hizo Tatiana Astengo sobre el regreso de la Liga 1

Claudio Pizarro: Werder Bremen emite reporte de salud sobre el peruano

Frank Baumann, director general del Werder Bremen, informó que ningún elemento de su plantilla, entre los cuales se encuentra el delantero peruano Claudio Pizarro, está contagiado de COVID-19.

“Todos están sanos, las pruebas han resultado negativas. Los jugadores y sus familias han seguido las reglas de una manera muy disciplinada y creo que seguirán haciéndolo”, atinó Frank Baumann.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional