Familia de Owen Hart aún no perdona a WWE ni a Vince McMahon

El 23 de mayo de 1999 quedó registrado como uno de los días más dolorosos en la historia de la lucha libre. Owen Hart, uno de los mejores exponentes de su generación, fallecía trágicamente en un accidente que lo hizo caer desde el techo del Kemper Arena en Kansas City, Missouri, durante el evento Over the Edge de WWE.

Hart debía hacer una entrada espectacular, colgando desde un arnés hacia el ring. Lamentablemente, algo salió muy mal y el desenlace tuvo a Owen perdiendo la vida casi instantáneamente al impactar su cuerpo con uno de los esquineros del cuadrilátero.

La serie documental ‘Dark Side of the Ring’ dedicó el final de su segunda temporada a este hecho, revelando detalles poco conocidos del accidente y todo lo que vino después.

Entre los datos reveladores se encuentran las proféticas últimas palabras de Owen a su hijo Oje Hart: “Cuida a tu madre y a tus hermanas”. Además, pudimos enterarnos del caos que se generó en los vestuarios y en el equipo de transmisión, en ese sentido, Jim Ross, narrador de la empresa, reveló que solo tuvo 10 segundos de preparación antes de salir al aire y anunciar la muerte del luchador.

Sin embargo, lo más indignante que dejó el documental fue la participación de la WWE en todo el asunto, razón por la cual la esposa de Owen Hart, Martha, no permite y no permitirá nunca que el luchador sea incluido en el Salón de la Fama, ya que no quiere que la empresa causante de su muerte sea la misma que honre su memoria.

“Nunca dejaría que una empresa a quien responsabilizo por la muerte de Owen, trate de honrarlo, especialmente con un falso Salón de la Fama que ni siquiera existe. Ni siquiera hay un pasillo de la fama donde puedas visitar y tomarte fotografías. Todo está inventado y es una fantasía. Su único propósito es ganar dinero con un espectáculo que celebran una vez al año con nombres de superestrellas reconocidas. Es absurdo”, señaló Martha.

Primero se habla de la insulsa razón de hacer una entrada de ese tipo. El motivo era burlarse de Sting, luchador de la competencia, así que la necesidad de hacer algo tan peligroso parte de una disputa sin sentido.

Luego, Martha confirmaría personalmente la existencia de una negligencia ya que los ganchos que debían soportar el peso de Owen (que además eran muy pequeños) no estaban acondicionados correctamente para una tarea de este tipo.

Además, el caos legal que se generó fue tremendo. Martha Hart demandó a WWE y la empresa de Vince McMahon respondió con una contrademanda. Por si fuera poco, Martha no recibió apoyo al 100 % de parte de la familia Hart (compuesta casi enteramente por luchadores), algunos de ellos petardearon su demanda para no generar anticuerpos con McMahon.

“Vince me demandó porque quería mover el caso de Missouri a Connecticut, porque no quería pagar daños punitivos. Eso fue muy duro porque tuve que contratar abogados que combatan dos casos en dos estados diferentes”.

El caso se resolvió mediante un acuerdo de 18 millones de dólares fuera de la corte. Martha y sus hijos utilizaron el dinero para crear la fundación Owen Hart y honrar de esa manera la memoria de su padre, a quien perdieron de una forma absurda y negligente.

