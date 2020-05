Roger Federer expresó su molestia por la posible vuelta del tenis sin público

La paralización del tenis a causa de la propagación del COVID-19 no le ha caído nada bien a Roger Federer. El suizo confesó que no está entrenando en casa durante la cuarentena porque no ve “una razón para hacerlo” y dudó en volver a decir que no puede imaginar una competencia a estadios vacíos.

“No estoy entrenando en este momento porque, para ser honesto, no veo una razón para hacerlo”, dijo el helvético, que fue operado de su rodilla derecha el pasado mes de febrero. “Estoy satisfecho con mi condición física, pero creo que la recuperación aún está muy lejos”, señaló.

El número 4 del ránking ATP aseguró que en este momento de confinamiento social está aprovechando al máximo el tiempo con su familia.

“En este punto de mi carrera, es mentalmente importante aprovechar este descanso después de haber jugado tanto. No extraño mucho el circuito. Pero esa sensación volverá cuando nos acerquemos a la competición y tenga objetivos en los entrenamientos. Allí, estaré hiper motivado”, admitió.

Federer, de 38 años, compartió una charla con el extenista brasileño Gustavo Kuerten, recogida por el diario Globoesporte, donde dejó claro que confía en que “el circuito se reanude como era antes”, incluso señaló que prefiere esperar un tiempo más para que así sea.

“Es posible jugar sin público, pero creo que podríamos esperar el momento apropiado para regresar en las mejores condiciones, con al menos, un tercio del estadio lleno o a la mitad”, sentenció Federer, que ha participado en el proyecto ‘Ganar juntos’, impulsado por ‘Guga’, que busca recaudar fondos para ayudar a 35.000 familias brasileñas en riesgo de exclusión.

