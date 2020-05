Hana Kimura: estrellas de WWE y AEW se pronuncian por su fallecimiento

La luchadora de la compañía japonesa femenina Stardom, Hana Kimura, murió la madrugada de este sábado, según confirmó la propia empresa a través de su cuenta de Twitter. Ella se suicidó debido a los continuos ataques que recibió en redes sociales por su participación en un reality show.

La reacción del mundo del wrestling no se hizo esperar. Las superestrellas de la WWE se solidarizaron con los afectados por el fallecimiento de la deportista nipona, a la vez que hicieron un fuerte pronunciamiento acerca del cyberbullying al que son constantemente expuestos por su trabajo.

Ronda Rousey, Peyton Royce, Billie Kay, Natalya, Nia Jax, Paige; entre muchas otras; se solidarizaron con los afectados por esta lamentable pérdida y aprovecharon para manifestarse en contra del acoso cibernético al que ellos están constantemente expuestos.

“A veces la gente olvida que no importa qué personaje podamos representar en la televisión o en el ring. Es solo eso... un personaje. Todos son personas reales con sentimientos reales”, fueron las palabras de Alexa Bliss.

Asimismo, Shinsuke Nakamura, Io Shirai y Kairi Sane, además de la actual campeona femenina de Raw, Asuka; todos ellos japoneses, también expresaron su pesar por el deceso de su compatriota.

Por su parte, All Elite Wrestling (AEW) envió un mensaje a través de sus redes sociales para recordar a la fallecida luchadora, a quien también le rindieron homenaje previo al inicio de su evento del sábado, Double or Nothing.

“AEW y la comunidad de la lucha libre lamenta el fallecimiento de Hana Kimura. Que en paz descanse, nuestros pensamientos están con sus familiares, amigos y fans”, fue el mensaje de la empresa de Tony Khan.

Hana Kimura era una de las estrellas más prometedoras de la lucha libre en su país. Con solo 22 años, también participó en el reality Terrace House, donde luego de tener algunos problemas con otras participantes, sufrió varias críticas y amenazas en redes sociales.

El desenlace fatal se dio luego de que la propia luchadora publique textos de despedida en sus redes, acompañado de fotos con autolesiones en su brazo. “Soy débil, lo siento. Ya no quiero ser humana. Era una vida en la que quería ser amada. Gracias a todos, los amo”, había escrito.

