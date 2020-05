Bundesliga: se guardará minuto de silencio en honor a los fallecidos por coronavirus

Debido a las críticas recibidas por su reinicio, la Bundesliga guardará un minuto de silencio antes iniciar los partidos de la jornada 27 y 28 que se disputan este fin de semana y el próximo para poder recordar a las personas fallecidas a causa del coronavirus.

Además del homenaje antes del partido, las camisetas llevarán una cinta de color negro en señal de luto. Este protocolo también sera seguido en la segunda división alemana (Bundesliga 2).

El portavoz de la primera división de Alemania, Christian Seifert, indicó que el fútbol profesional alemán quiere expresar sus condolencias en las próximas dos jornadas debido a que “La propagación del coronavirus ya se ha cobrado muchas vidas en todo el mundo”.

El fútbol alemán de primera y segunda división volvió a la actividad luego de haber sido paralizado el 8 de marzo del presente año. Se estima que el campeonato de liga finalice el primer fin de semana del mes de julio. Dentro de los protocolos de salubridad que sigue el torneo, se dispuso someter a los jugadores y personal de cada uno de los equipos que conforman ambas divisiones a pruebas semanalaes para descartar algún nuevo contagio al COVID-19.

La jornada 27 ya comenzó a disputarse este último viernes, con un partido que involucró a los dos equipos de la cápital: Hertha BSC y FC Union Berlín, donde los primeros golearon por un contundente 4-0 al otro equipo de Berlín.

Los partidos que se disputaran el día de hoy, sábado 23 de mayo, son: Borussia Monchengladbach vs Bayer Leverkusen a las 8:30 am, Wolfsburg vs Borussia Dortmund a la misma hora y Bayern Munich vs Eintracht Frankfurt a las 10:30 am.