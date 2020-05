El haber ganado dos Copa América consecutivas (2015 y 2016) y formar parte de diversos clubes top del mundo, no han sido motivos suficientes para que el mundialista Miguel Ángel Luis Gamboa considere a Arturo Vidal como uno de los mejores jugadores en la historia de Chile.

El exseleccionado chileno en el Mundial España 1982 fue consultado por el nivel que ha ofrecido el actual hombre del FC Barcelona a lo largo de su carrera y afirmó que no se fija en la cantidad de títulos que tiene un futbolista.

“Yo no valoro a los jugadores por la cantidad de campeonatos que tiene. A Vidal realmente en el fútbol chileno no lo tengo considerado entre los diez primeros, es más, no me he puesto ni a pensar en eso”, dijo Gamboa en una entrevista con el portal BioBioDeportes de Chile.

Miguel Ángel Luis Gamboa, mundialista chileno, no consideró a Arturo Vidal como uno de los mejores jugadores de la historia de Chile. | Foto: AFP

“Lo encuentro un buen jugador, pero hasta ahí nada más", agregó el exjugador que se desempañaba como extremo izquierdo en la selección de Chile, quien además, resaltó, que el volante de 33 años no ha podido consolidarse en el Barça.

"En Barcelona todos los entrenadores han hablado espectacularmente bien de Arturo Vidal, pero nunca ha sido titular indiscutido. Es más, no tienen donde ponerlo, no saben de qué posición pueden usarlo”, finalizó Miguel Ángel Luis Gamboa.