AEW Double or Nothing 2020: Cómo y dónde ver el evento PPV de lucha libre

AEW Double or Nothing 2020 EN VIVO HOY sábado 23 de mayo desde el Daily’s Place de Downtown Jacksonville, Florida y el Stadium Stampede sin presencia del público por el coronavirus. La transmisión va ONLINE GRATIS a partir de las 7.00 p.m. (hora peruana) por señal de FITE TV. Las incidencias con fotos y videos en La República Deportes.

Chris Jericho será el gran protagonista del evento PPV cuando junto a todos sus secuaces de The Inner Circle se enfrente a The Elite y Matt Hardy, quien no renovó con la WWE y en su llegada a All Elite Wrestling se unió a Kenny Omega y The Young Bucks. Este combate se realizará en un estadio de NFL y cualquier recurso o herramienta serán válidos.

Otra lucha que promete será el choque de dos titanes: Jon Moxley vs. Brodie Lee. El anteriormente conocido como Dean Ambrose pondrá en juego el Campeonato Mundial de AEW frente al líder de The Dark Order, una nueva facción que ha cobrado fuerza en la última llegada con la llegada de ‘The Exalted One’, quien también dejó la WWE hace apenas poco más de un mes.

En esta edición de Double or Nothing 2020 se estrenará el título TNT de AEW y serán Cody Rhodes y Lance Archer los que intentarán alzarlo. Además, Mike Tyson será el invitado especial y quien hará entrega del cinturón, pero podría salirse de sus cabales e interferir en el duelo y aplicar su tan famoso gancho a cualquiera de los dos contrincantes.

Debido al cierre de fronteras por la COVID-19 y algunas lesiones dadas en el último capítulo de AEW Dynamite, la cartelera tuvo que modificarse; así como participantes. Uno de esos cambios se dio en el Casino Ladder Match, donde Rey Fénix quedó descartado y Janella lo reemplazará. Darby Allen, Luchasaurus y Orange Cassidy parten favoritos para ser el ganador, quien se hará acreedor de una oportunidad al campeonato mundial de la empresa.

Hikaru Shida intentará destronar a Nyla Rose en una lucha por el título femenino de AEW que tendrá las siguientes estipulaciones: no habrá descalificaciones y tampoco habrá cuenta fuera del ring. Por otro lado, Dustin Rhodes se medirá con Shawn Spears, apodado ‘Perfect 10’ en WWE en el que podría ser la última aparición dentro de un cuadrilátero para el popular Goldust.

AEW Double or Nothing 2020: Cartelera del evento de lucha libre

- Jon Moxley vs. Brodie Lee: Por el Campeonato Mundial de AEW

- The Inner Circle (Chris Jericho, Sammy Guevara, Jake Hager, Santana y Ortiz) vs. The Elite (Kenny Omega, Hangman Page, Matt Hardy, Matt Jackson y Nick Jackson): Stadium Stampede Match

- Nyla Rose vs. Hikaru Shida: Por el Campeonato Mundial de Mujeres de AEW

- Cody (con Arn Anderson) vs. Lance Archer (con Jake 'The Snake’ Roberts): Por el Campeonato TNT de AEW - Presentado por Mike Tyson

- Darby Allin vs. Colt Cabana vs. Orange Cassidy vs. Janella vs. Scorpio Sky vs. Kip Sabian vs. Frankie Kazarian vs. Luchasaurus vs. Oponente misterioso: Casino Ladder Match para ser el aspirante N° 1 al Campeonato Mundial de AEW

- MJF vs. Jungle Boy

- Britt Baker vs. Kris Statlander

- Dustin Rhodes vs. Shawn Spears

Buy-In pre-show

- Best Friends (Chuck Taylor y Trent) vs. Private Party (Isiah Kassidy y Marq Quen): Para ser el retador N° 1 a los Campeonatos Mundiales en Parejas de AEWA qué hora ver AEW Double or Nothing 2020 EN VIVO ONLINE

A qué hora ver AEW Double or Nothing 2020 EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 7.00 p.m.

Estados Unidos: 7.00 p.m. (ET) / 4.00 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 6.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 7.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 8.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 2.00 a.m. (Al día siguiente)

En qué canales ver AEW Double or Nothing 2020 EN VIVO ONLINE

United States y Canada: B/R Live

Internacional: Fite TV

Otras plataformas para ver el AEW Double or Nothing 2020: Fite TV: PS4, XBOX, XBOX ONE PC, Nintendo Swicth y Tablet.

WWE AEW Double or Nothing 2020 EN VIVO: ¿Dónde se realiza el evento de lucha libre? | Mapa

El lugar donde se realizará AEW Double or Nothing 2020 es en el Daily's Place de la ciudad de Jacksonville, estado de Florida, Estados Unidos.

AEW Double or Nothing 2020 EN VIVO por Internet: ¿Dónde ver el evento de lucha libre?

Si quieres VER la transmisión por Internet del AEW Double or Nothing EN VIVO ONLINE, La Republica Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias. Además, puedes ver el resumen al finalizar el evento.