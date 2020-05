Descontento en el sur. Reimond Manco, así como sus compañeros de Binacional, sufrieron la suspensión perfecta de labores. Este viernes, el club de Juliaca hizo oficial su decisión a través de un comunicado. Esta acción conllevó a que el ’10′ del ‘Poderoso del Sur’ muestre su rechazo y acuda a las autoridades pertinentes.

“Estoy molesto pues sacan provecho a la ley. Pido a la Sunafil y al Ministerio de Trabajo que intervengan nuestro caso, pues no es justo que en época de pandemia haya clubes que saquen provecho”, dijo Manco en una entrevista con el periodista Wilmer Robles.

Según Reimond, el plantel intentó negociar con la directiva de Binacional, sin embargo, no hubo un acuerdo, incluso aseguró que dentro del club hay malas prácticas con el fin de evitar pagar impuestos.

“Intentamos negociar hasta cuando nos mandaron un mes de vacaciones obligadas, pero ahora quieren sacar provecho al tener un contrato desglosado en dos partes: remunerativo, y alimentación y vivencia, para que ellos no paguen tantos impuestos”.

“Ahora nos quieren desconocer el tema de alimentación y vivienda. El porcentaje que es el 50 % está dentro de nuestro salario, a mí no me pagan por alimentación y vivienda, ellos no quieren pagar impuestos. Todo ese dinero está dentro de los contratos”, detalló.

Binacional aplica suspensión perfecta

Días atrás, el club de Juliaca tuvo la intención de imponer una reducción del 75 % del salario; hoy, la dirigencia anunció la suspensión perfecta de labores debido a la crisis económica provocada por la COVID-19. Su argumento fue que no podían costear la última propuesta presentada por el plantel.

Según la directiva de Binacional, podían aceptar una rebaja únicamente del 40 % para los meses de junio y julio, mas no reembolsar aquellos montos en los meses posteriores.

