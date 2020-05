Jefferson Farfán acaparó la atención la semana pasada luego de que el Lokomotiv Moscú confirmara que el peruano había dado positivo al test de coronovirus. Las noticias de los medios rusos eran la única fuente para saber el estado de salud del ’10′ de la selección peruana, hasta que el delantero se pronunció en Instagram.

Hoy, Luis ‘Cuto’ Guadalupe, tío de ‘Jeffry’, se ha vuelto es una especie de vocero para saber cómo su sobrino afronta la COVID-19. El exjugador de Universitario habló con América TV y dio algunos detalles de su recuperación.

“Él es mi sobrino, la familia lo ama y lo respeta. De hecho fue algo muy duro recibir esta noticia, pero a la vez conocemos a Jefferson...la fuerza que tiene cuando ha demostrado a la familia en los momentos difíciles y siempre se recupera como el ave fénix”, dijo el exfutbolista.

Guadalupe aseguró tener novedades, pero resaltó que lo importante es que todos los hinchas de Jefferson Farfán sepan que el atacante está bien.

“Tengo un poco más de información porque es mi sangre; él está tranquilo, está positivo, contento y yo creo que eso es lo importante”.

‘Cuto’ también fue abordado por las versiones que apuntan que su relación con Farfán no es buena.

“Nunca he vivido de rencor. Los que me conocen saben que tengo un gran corazón, Jefferson sabe cómo soy, a veces pasan cosas, pero lo importante es que él sabe del cariño que le tenemos mi madre, sus tías y primos. Siempre vamos a estar con él y más aún cuando uno está en un momento difícil como esta él. Han pasado cosas muy bonitas y que no voy a contar porque estoy muy contento. Yo estoy feliz”, finalizó.

