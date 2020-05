Leudo: “Binacional puso las luces del estadio pero no iba a pagar 15 años de alquiler”

La directiva del club Deportivo Binacional aplicó la Suspensión Perfecta de Labores a sus futbolistas. Algunos estuvieron entrenando en sus casas de Puno y Juliaca, el colombiano Dahwling Leudo está en Arequipa apoyado por sus ex compañeros del FBC Melgar. Por ahora no piensa en volver a su país.

En una entrevista a La República manifiesta su molestia por la situación, la falta de consideración y respeto al plantel que le dio a Binacional su primer título nacional y tres millones de dólares por clasificar a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores.

La directiva se ampara en la colocación de las luces del estadio de Juliaca para reducir los sueldos. ¿Qué opinas?

Esas luces las colocó Binacional pero con un acuerdo con el Gobierno Regional de no pagar alquiler por 15 años. ¿Cuánto dinero crees que se ahorrarán en ese tiempo? Además han recibido dinero por la Copa Libertadores. No nos pueden decir a nosotros, que seguro estamos de paso, que no tienen plata. El premio a los campeones del año pasado no puede ser con este mal trato. No pudieron ni podrán probar ante la Agremiación de Futbolistas o el Ministerio de trabajo su necesidad por los descuentos.

Entonces, ¿porqué crees que no aceptaron su propuesta del 25% menos en el sueldo?

El plan de ellos (los directivos) no era negociar con nosotros. No tuvieron la voluntad de negociar solo pensaron siempre en la Suspensión Laboral. Imagínate, primero nos propusieron descontarnos el 75% en plenas vacaciones. Cómo Binacional que le entró tanta plata va a pensar en descontarnos tanto porcentaje, no lo hacen en Alianza Lima, la “U”, Sporting Cristal, que sí tienen problemas, porqué tendrían que hacerlo con nosotros. Ellos pueden mandar un comunicado pero 27 jugadores no vamos a mentir.

El comando técnico sí negoció y aceptó la reducción. El club les agradece lavoluntad.

A los profesores les descontaron el sueldo antes de las vacaciones. Al personal auxiliar lo suspendieron apenas inició la Pandemia por el Coronavirus.

¿El DT sabía que no trabajarían más por la suspensión?

La noche del jueves el profesor nos dejó encargado el trabajo del viernes. No creo que haya sabido algo sobre la decisión de la directiva.

¿Qué opinas sobre lo sucedido?

Molesto, indignado. Cómo es posible que un club al que uno le dio un campeonato, en menos de seis meses del 2020 nos traten así. La gente aún está saboreando un título, un triunfo ante Sao Paulo y el presidente ni siquiera llama para saber si estamos contagiados o no.