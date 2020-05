Jhoel Herrera a profesor que camina más de 10 km para dar clases: “Eres mi nuevo héroe”

Se rinde ante su fortaleza. Jhoel Herrera celebró la entrega del profesor Gerson Ames Gaspar, quien hace un largo recorrido en Huancavelica para dar clases a sus alumnos. El exjugador de la selección peruana hizo un mea culpa y terminó llamándolo héroe.

“El profesor Gerson Ames llega a los alumnos que no tienen cómo recibir educación, él camina 10 km a diario, te lleva educación delivery y yo pidiendo pollo a la brasa por delivery... ‘ridículo’. Perdón por no valorarte. Eres mi héroe”, escribió el actual jugador del Unión Huaral.

El avance del coronavirus obligó a que varias actividades se paralicen, entre ellas la educación y la Liga 1. En el primer caso, se puso a disposición varias plataformas para que los alumnos sigan recibiendo conocimientos. Sin embargo, un porcentaje de la población no puede acceder al no tener una televisión, internet o computadora en casa. Por esa razón, el profesor Ames emprendió esta larga aventura para que las nuevas generaciones no se vean afectadas.

Su gesto por la educación causó no solo el respeto de Jhoel Herrera: varios usuarios de las redes sociales comparten y aplauden su entrega.

Liga 1: protocolos para la reanudación

Por otro lado, la Liga 1 se alista para volver al gramado. Se habla que en junio y julio se reanudarán las actividades progresivamente. Para esto, el protocolo de seguridad sanitaria que presentó la Federación Peruana de Fútbol (FPF) tendrá que ser aprobado.

Una de las precauciones que se tomará en cuenta es la ‘cuarentena deportiva’; es decir, el jugador solo puede dirigirse de su domicilio al centro de entrenamiento y viceversa. Deberá hacerlo en su automóvil sin llevar a terceros, además de acudir ya vestido con su ropa de entrenamiento, de preferencia con mangas largas y sin relojes, joyas, lentes de sol o cualquier elemento susceptible a contaminación.

Asimismo, los clubes también deberán hacer llegar su protocolo con las medidas que asumirán en plena pandemia. Por el momento solo Alianza Lima y Melgar han dado el primer paso.

