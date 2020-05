Bundesliga EN VIVO ONLINE: conoce horarios, programación y canales de la liga de Alemania

Con la pelota nuevamente en el campo de la Bundesliga la emoción regresa y nos tiene a la expectativa de lo que sucederá en la próxima jornada, correspondiente a la fecha 28 de la liga alemana. Recuerda que podrás seguir las incidencias EN VIVO vía La República Deportes.

El viernes comienza la competencia con el compromiso entre Hertha Berlín vs. FC Unión Berlín, el cual sacará chispas debido a que ambos clubes tienen la necesidad de sumar para alcanzar una plaza a la Europa League.

PUEDES VER Bundesliga: así quedó la tabla de posiciones con las victorias de Bayern Múnich y Borussia

El puntero de la Bundesliga es el Bayern Munich con 58 unidades, por lo cual buscará adueñarse de la tabla de posiciones, luchando por los tres puntos a como dé lugar frente a Eintracht Frankfurt en el duelo de este sábado.

Muy cerca y pisando los talones al primer lugar, el Borussia Dortmund (54 puntos) se medirá ante Wolfsburgo el mismo día que Bayern, y estará pendiente del resultado de su más cercano contrincante al título.

PUEDES VER Se queda en la Bundesliga: Manuel Neuer renueva vínculo con Bayern Munich hasta el 2023

Entre los demás encuentros, Wolfsburgo vs. Borussia Dortmund, Schalke 04 vs. Augsburgo, y Friburgo vs. Werder Bremen se perfilan como los más interesantes de la jornada.

58pts | Bayern

54pts | Dortmund

52pts | 𝐆𝐥𝐚𝐝𝐛𝐚𝐜𝐡

51pts | Leipzig

50pts | 𝐋𝐞𝐯𝐞𝐫𝐤𝐮𝐬𝐞𝐧



Crunch time in the top 5 ⚔️#BMGB04 pic.twitter.com/dP80a3lMgi — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) May 21, 2020

BUNDESLIGA EN VIVO: Programación de la Jornada 27:

Viernes 22 de mayo:

- Hertha Berlín vs. FC Unión Berlín

Sábado 23 de mayo:

- Wolfsburgo vs. Borussia Dortmund

- Friburgo vs. Werder Bremen

- Paderborn vs. Hoffenheim

- Borussia Mönchengladbach vs. Bayer Leverkusen

- Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt

Domingo 24 de mayo:

- Schalke 04 vs. Augsburgo

- Mainz vs. RB Leipzig

- Colonia vs. Fortuna Düsseldorf

Horarios y canales de la fecha 27 de la Bundesliga EN VIVO:

- Hertha Berlin vs. Union Berlin

15:20 ARG/URU 14:20BOL/PAR/VEN 13:20COL/ECU/PER por ESPN2 & ESPN Play

- Borussia Mönchengladbach vs Bayer Leverkusen

10:20 ARG/URU 9:20BOL/PAR/VEN 8:20COL/ECU/PER por ESPN2 & ESPN Play

- Wolfsburgo vs. Borussia Dortmund

10:30 ARG/URU 9:20BOL/PAR/VEN 8:30COL/ECU/PER por FOX Sports

- Bayern Munich vs Eintracht Frankfurt

13:20 ARG/URU 12:20BOL/PAR/VEN 11:20COL/ECU/PER por ESPN2 & ESPN Play

- Friburgo vs. Werder Bremen

22:00 ARG/URU 14:25BOL/PAR/VEN 20:00COL/ECU/PER diferido por FOX SportS

- Schalke vs. Augsburgo

08:30 ARG/URU 9:20BOL/PAR/VEN 06:30 COL/ECU/PER por FOX Sports

- Mainz 05 vs. RB Leipzig

10:20 ARG/URU 9:20BOL/PAR/VEN 8:20COL/ECU/PER por ESPN2 & ESPN Play

- Colonia vs. Fortuna Düsseldorf

12:50 ARG/URU 11:50BOL/PAR/VEN 10:50COL/ECU/PER por ESPN2 & ESPN Play

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.