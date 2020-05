Arturo Vidal, el ‘Rey’ que se coronó en Alemania, Italia, España y Chile, está de cumpleaños

Mencionar el nombre de Arturo Vidal es sinónimo de títulos. El ‘Rey’ chileno extendió su reinado por Europa, terreno donde conquistó tres ligas distintas: Bundesliga, Serie A de Italia y la LaLiga. Esto es solo una muestra de su destacada carrera: en su país natal también alzó una copa y logró el bicampenato con la selección ‘mapocha’. Hoy, el '8′ está de fiesta, por eso repasemos su palmarés.

Con 33 años de edad, Vidal, popularmente conocido como el ‘King’ (Rey), supo mantenerse en Europa durante más de 10 temporadas. Se inició en el fútbol profesional con Colo-Colo, club que lo cobijó durante tres años. Con la camiseta del ‘Cacique’ logró ganar tres copas: dos aperturas y una Clausura del Campeoanto Nacional de Chile.

Destacó en el equipo ‘albo’ y en Alemania ya le habían puesto la puntería. El Bayer Leverkusen lo llevó a disputar la Bundesliga durante cuatro temporadas (2007-08/ 2010-2011). Resaltó dentro del plantel e incluso fue decisivo para clasificar a una final de la Copa de Alemania. Si bien no logró un título con el equipo ‘teutón’, esta experiencia le valió como vitrina para que los reflectores se posen sobre él.

Juventus fue su siguiente escala, arribó a la Serie A en la temporada 2011-2012. Con los ‘Bianconeri’, Arturo Vidal empezaría a conquistar tierras europeas. Su palmarés empezó a crecer: 4 Ligas, 1 Copa de Italia y 2 Supercopa de Italia, esto demostró que el centrocampista pisó el ‘Viejo Continente’ para brillar.

Luego de cansarse de sumar copas con la ‘Vecchia Signora’, regresaría a Alemania tierra donde no pudo conquistar un título en su primer paso. Bayern Múnich le abrió las puertas durante 3 temporadas (2015-2016, 2016-2017, 2017-2018). Con los ‘bávaros’ también logró títulos: 3 Bundesligas, 1 DFB-Pokal y 2 DFL Supercopa.

Su reinado no terminaría en Europa, Barcelona contrató los servicios de Vidal desde el 2018. Con el elenco ‘azulgrana’ no es titular pero sí una pieza clave cada vez que pisa el césped. Por el momento ha ganado una Liga y una Supercopa de España. Su reinado aún no culmina pues tiene contrato con la institución ‘culé’ hasta junio de 2021.

Arturo no solo destacó en clubes, también lo hizo a nivel de selección. Para la afición chilena el ‘King’ es un emblema de la denominada ‘generación dorada’ de la historia del fútbol chileno. De la mano de Alexis Sánchez, Claudio Bravo, Eduardo Vargas, Gary Medel, Charles Aranguis, el elenco sureño logró alzarse con dos Copas Américas: Chile 2015 y la Centenario Estados Unidos 2016.

Con la ‘Roja’ ha disputado dos Mundiales (2010 y 2014), una Copa Confederación y cuatro Copa América. No pudo asistir a Rusia 2018 luego de que Chile quedara fuera de la zona de repechaje en las Eliminatorias.

