El exfutbolista de Alianza Lima Waldir Sáenz, que viene cumpliendo la cuarentena con rigor para evitar ser contagiado con el coronavirus, aprovechó su tiempo de ocio para recordar pasajes de su carrera profesional. El goleador histórico del club íntimo no dudo en contar una anécdota que tuvo con ‘Chemo’ del Solar, quien le hizo una polémica propuesta.

En el esplendor de su carrera, Waldir fue tentado por su antagonista Del Solar con la finalidad de que se desligue de Alianza Lima. Tras la oferta, su respuesta fue un contundente no. “Más pudo el corazón que el dinero. Por mi caso no pasaba ir a la ‘U’, jamás. No había forma”, expresó el jugador en la entrevista que tuvo con el portal El Blog Íntimo.

Debido a las insistencias del DT de César Vallejo, el exjugador tuvo que decirle varias excusas para evadirlo. Por ejemplo, una giró en torno a su vida privada y otro a la aceptación que tendría por los integrantes del “Comando Sur” si acepaba pertenecer a Universitario de Deportes.

“Chemo, tú me vas a llevar a la ‘U’ y crees que la Trinchera me va a aceptar. ‘No te preocupes, Waldir, hablamos con la gente de la Trinchera y con Misterio’, me dijo. De ahí nunca más le respondí”, recordó el goleador histórico de Alianza Lima.

Pese a esta polémica propuesta, Waldir y Del Solar siguen siendo amigos, puesto que cada vez que se encuentran se saludan con un abrazo fraterno. Cabe mencionar que el exfutbolista no se fue de La ‘U’ porque, según él, le era imposible sacarse la sangre azul del corazón.

Respecto a sus ídolos futbolísticos, Waldir dijo que uno de ellos falleció hace poco. Se trata de Pedro Pablo “Perico” León, quien falleció debido a un cuadro de neumonía. “Tengo al maestro César Cueto y Teófilo Cubillas, con quienes tuve la suerte de jugar un partido amistoso con la blanquiazul”, añadió.

Cabe mencionar que el delantero anotó más de 170 goles vistiendo la casaquilla de Alianza Lima. Recordemos que Waldir ganó cuatro títulos nacionales (1997, 2001, 2003 y 2004).

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.